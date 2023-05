Od Hollywooda do kontejnera: Ovo je bio trenutak sloma bivše ljepotice, 'mučili su je kod kuće'

Poznata priča o tragičnom kraju holivudskog sna dogodila se i poznatoj manekenki Loni Willison (40).

Foto: Profimedia

Willson je prije desetak godina javnosti bila poznata kao seksi manekenka koja je karijeru započela ulogom u filmu 'Expose' 2005. godine.

Svoju karijeru nastavila je kao manekenka, a najviše je radila kao model za kupaće kostime i sportsku odjeću. 2012. se udala za glumca Jeremyja Jacksona (43) kojeg mnogi pamte po ulozi u seriji 'Spasilačka služba'.

Foto: Profimedia

Njihova sreća nije trajala dugo. Već dvije godine kasnije u sve se uplela i policija koja je intervenirala zbog navodnog obiteljskog nasilja. Loni je tvrdila kako ju je suprug u napadu bijesa udario i davio te joj slomio dva rebra.

Loni protiv bivšeg supruga nije podnijela tužbu, a ubrzo nakon toga su se rastali. Od te 2014. godine je njezin dotadašnji način života krenuo prema dnu.

Foto: Profimedia

U to vrijeme za Daily Mail ispričala je u kakvom je stanju te otkrila da je u procesu oporavka. - Morala sam dati otkaz na poslu asistentice plastičnog kirurga. Nisam mogla raditi ni kao model. Nisam izlazila s prijateljima, bila sam na jako lošem mjestu - rekla je.

Bivša manekenka je za The Sun iste godine otkrila i zašto supruga nije prijavila za napad. - Nisam ga prijavila kad me napao jer sam se bojala. Bila sam emotivno u lošem stanju i nisam htjela da Jeremy završi u zatvoru.

Loni je se stanje nakon prekida rapidno pogoršavalo, a presudna godina za njezin potpuni raspad bila je 2016.

Foto: Profimedia

Nakon prekida počeli su njezini mentalni problemi, a doživjela je i živčani slom. Manekenka više nije bila u stanju raditi pa su počeli i njezini financijski problemi. Zbog njih je 2016. godine izbačena iz stana u zapadnom Hollywoodu te je započela svoj ulični život.

'Stalno me pljačkaju. Ljudi kradu moje stvari. Nastojim cijelo vrijeme biti jako prljava da me netko ne bi napao. Što sam prljavija i smrdljivija, to bolje. Čini se da te dvije stvari pomažu. Odrezala sam kosu kako bih izgledala drugačije. Sama sam je odrezala. No ipak su me napali', ispričala je za Daily Mail.

Foto: Profimedia

Za The Sun je 2019. godine rekla kako joj ulični život ide dobro te kako već godinama nije u kontaktu s bivšim mužem.

'Nisam razgovarala s Jeremyjem. Ne želim razgovarati ni s prijateljima. Ide mi sasvim dobro. Ne želim da mi itko pomaže', rekla je tad.

'Mučili su me u mom domu. Živjela sam sama, ali stalno sam dobivala strujne udare. Bilo je jako gadno, zaista užasno. Kasnije sam vidjela crveni trag na stražnjoj strani vrata i tad sam shvatila kako je struja dospjela u moju glavu', ispričala je Loni jednom prilikom, a izjave ukazuju na izuzetno loše mentalno stanje bivše manekenke.

Foto: Jeff Woo

S vremena na vrijeme američki paparazzi je uhvate na ulicama Los Angelesa te fotografije neprepoznatljive zvijezde obiđu svijet.

Zadnje sliku koje su paparazzi nedavno uslikali ukazuju i na sve lošije fizičko stanje Loni koja kopa po kontejnerima u uličici.