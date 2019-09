Od maratona prežderavanja do trčanja maratona na Bundeku

Noćni trkački spektakl, vratio se na zagrebačko jezero Bundek i savski nasip te je okupio bivše natjecatelje showa 'Život na vagi'. Alen Abramović (46), Nina Martina Korbar (26) i Luka Smoljo (28) neka su od imena koja su uspješno istrčali maraton, čime su se 'pohvalili' na društvenim mrežama.

- Toooooo!!!!! Toooooooo pi*** ti materina!!! Uspjela sam!!!!! Otrčala sam svoju prvu utrku od 10,5 km! Prošle godine u ovo vrijeme sam bila kandidat showa 'Život na vagi' i bojala sam se kako ću istrčati 4,2 km, a ove godine sam se vratila još jača i još bolja i istrčala sam 10,5 km!!! Bravo ja!!! Hvala svima koji se*u po meni i dodatno me motiviraju, uspjela sam vam pokazati da kad vjerujem u sebe i gledam svoja posla, da samo napredujem bez obzira na vas - napisala je Nina Martina.

Baš kao Nina, i Alen se na Instagramu raspisao o novom uspjehu, što je oduševilo brojne pratitelje na društvenoj mreži.

- Ej ljudi, sinoć sam istrčao svoju prvu utrku u životu i to 10,5 km... Mnogo se toga može promijeniti u godinu dana. U ovo doba prošle godine učio sam trčkarati i brzo hodati na traci, a sada sam postao aktivni sudionik ovakvih manifestacija gdje ljudi pobjeđuju sebe i svoje fizičke i mentalne limite! Bilo je predivno, ekipa izvrsna, i sada trebao bih reći da sam ponosan na sebe!? Što je ponos uopće? Za mene je to neko usamljeno mjesto gdje ti i tvoj ego imate razgovor u kojem hvalite jedan drugog. Zato ja radije biram zahvalnost! Zahvalan sam univerzumu što je odigrao u moju korist i dao mi snage da napravim ove promijene koje su me izvukle iz onog mraka u kojem sam bio prošlo ljeto. I zato vjerujte da je sve moguće i kako bi Coelho rekao kada nešto silno želiš iz dubine duše, cijeli svemir će se urotiti da to i dobiješ! - poručio je Alen.

