Od mikrofona do Bijele kuće: 8 slavnih koji su postali političari

Kad se zasite slave kao glumci, pjevači ili televizijski voditelji, ovi celebrityji odluče se okušati i u politici. I to, ni više ni manje, nego se kandidirati za predsjednika ili predsjednicu Sjedinjenih Američkih Država. Nakon pobjede aktualnog predsjednika Donalda Trumpa (73) koji je cijelu predsjedničku kampanju bazirao na društvenim mrežama, čini se kako su i druge zvijezde su se odlučile na sve popularniju celebrity politiku.

Oprah Winfrey

Slavna glumica i televizijska voditeljica, Oprah Winfrey (65), navodno je razmišljala o tome da se kandidira za nadolazeće predsjedničke izbore 2020. godine još prije dvije godine, no u razgovoru za 'InStyle Magazin' priznala je kako se to ipak neće dogoditi.

Foto: Tammie Arroyo-GG18/Press Association/PIXSELL

- Mnogi su rekli kako bi bila savršena u toj ulozi, kako mi mogu pomoći oko predsjedničke kampanje, no generalno me politika ne zanima. Nemam DNA za politiku - izjavila je Oprah.

Dwayne Johnson

Najplaćeniji glumac 2019. godine koji se može pohvaliti zaradom od 89.4 milijuna dolara, odnosno 580 milijuna kuna, ozbiljno razmišlja o tome da se kandidira za predsjednika 2020. godine. Za vrijeme gostovanja na showu 'Saturday Night Live', Johnson je priznao kako razmišlja o tome.

Foto: Instagram

- Mogu vam iskreno reći da je moja želja za kandidaturom došla zbog drugih ljudi koji su mi rekli da bi bio savršen na toj ulozi - izjavio je Johnson.

Ellen DeGeneres

Postoji nešto što ljudi vole na meni. Ne znam točno što, našalila se jednom prilikom poznata televizijska ličnost, a dokaz tome su i brojne ankete koje pokazuju kako bi upravo od svih celebrityja stanovnici SAD-a voljeli vidjeti Ellen kao predsjednicu.

Foto: HT/Bestimage/PIXSELL

- Volim privatne avione, tako da mi to odgovara. Ali, nemam nikakvu političku ambiciju. Imala sam nekoliko ideja kako poboljšati živote ljudima. Na primjer, da sam predsjednica pobrinula bi se za to da muškarci i žene imaju jednake plaće. Smatram kako ne bi trebala postojati razlika - izjavila je DeGeneres te dodala kako bi njezina supruga i glumica Portia de Rossi (46) bila predivna prva dama.

Kanye West

Popularan američki reper ne prestaje iznenađivati svojim izjavama i postupcima. Tako je šokirao javnost kada je izjavio da će se 2024. kandidirati za predsjednika, ali kako će prije toga promijeniti ime u Christian Genius Billionare Kanye West.

Foto: Ron Sachs/DPA/PIXSELL

- Kada ljudi kažu da je ludo nazivati se milijarderom, onda mislim da bih trebao promijeniti svoje ime u Christian Genius Billionare Kanye West sve dok svi ne shvatite što to točno znači - izjavio je jednom prilikom West.

Roseanne Barr

Foto: PA/Pixsell

Američka glumica i stand up komičarka, Roseanne Barr (67), 2012. godine kandidirala se za predsjednicu SAD-a, no na kraju je završila na šestom mjestu. Barr se fokusirala na legalizaciju marihuane, očuvanje okoliša i jednaka prava za sve. Također, Barr je u svojoj kampanji govorila protiv demokrata i republikanaca, a razmišlja o tome da se ponovno kandidira za predsjednicu 2020. godine.

Tom Hanks

Još jedan glumac koji se htio okušati u predsjedničkim vodama je slavni Tom Hanks (63) koji je odlučio dati podršku svojem kolegi Dwayneu Johnsonu te rekao da će se časno boriti rame uz rame. No, glumica Meryl Streep (70) izjavila je kako smatra da bi Tom bio savršen u toj ulozi.

Foto: PIXSELL, REUTERS

- Tom bi trebao biti predsjednik. Nitko ne zna toliko o povijesti koliko on - izjavila je, na što je Hanks komentirao kako samo zato što je dobar glumac i govornik ne može biti izabran za predsjednika.

George Clooney

Foto: Andrew Sims/News Syndication/PIXSELL/NI Syndication/PIXSELL

Za vrijeme filmskog festivala u Veneciji 2017. godine, George Clooney (58) medijima je izjavio kako bi se bilo zabavno kandidirati za američkog predsjednika, no kako se to nikada neće dogoditi jer smatra da se celebrityji ne bi trebali miješati s politikom.

Arnold Schwarzenegger

Foto: Henning Kaiser/DPA/PIXSELL

Bivši guverner Kalifornije i glumačka zvijezda već je nekoliko puta dao do znanja kako bi ‘bez ikakve sumnje’ kandidirao za predsjednika SAD-a, kad bi zakon dopuštao kandidaturu strancima. To je izjavio još 2010. godine, no veliki problem mu predstavlja zakon koji zabranjuje ljudima koji imaju američko državljanstvo, a rođeni su izvan SAD, da se kandidiraju za predsjednika SAD.