VELIKI USPJEH

Od realityja do Times Squarea: Maida iz 'Savršenog' osvanula na svjetskom billboardu...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
8
Foto: Instagram

Maida Ribić pokazala je na društvenim mrežama kako izgleda kad se san pretvori u stvarnost. Na velikom ekranu usred Times Squarea zablistalo je njezino lice

Neki nakon realityja nestanu iz javnosti, a Maida Ribić, pobjednica 'Gospodina Savršenog', završila je ravno na Times Squareu. Na Instagramu je podijelila trenutak iz snova, snimku njujorškog trga koji nikad ne spava, na čijem je billboardu zasjalo upravo njezino lice.

Foto: Instagram/screenshot

Podsjetimo, u finalu showa Maidu je odabrao Miloš, ali njihova ljubavna priča nije potrajala izvan kamera. Umjesto toga, ona se posvetila putovanjima i novim iskustvima.

TRUD SE ISPLATI FOTO Maida Ribić iz 'Savršenog' otkrila je tajnu zavidne figure
FOTO Maida Ribić iz 'Savršenog' otkrila je tajnu zavidne figure

Ovog ljeta obišla je Crnu Goru, Španjolsku i Belgiju, gdje je posjetila i legendarni festival Tomorrowland. 

Foto: Instagram

Tamo ju je dočekalo pravo iznenađenje, usred gomile posjetitelja prepoznali su je fanovi.

- Iznenađenje! Jeste li ovo očekivali? - poručila je na Instagramu i dodala: 'Kad te fanovi prepoznaju na Tomorrowlandu. Imam najjače fanove na svijetu.'

Foto: Instagram

