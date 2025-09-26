Od realityja do Times Squarea: Maida iz 'Savršenog' osvanula na svjetskom billboardu...

Neki nakon realityja nestanu iz javnosti, a Maida Ribić, pobjednica 'Gospodina Savršenog', završila je ravno na Times Squareu. Na Instagramu je podijelila trenutak iz snova, snimku njujorškog trga koji nikad ne spava, na čijem je billboardu zasjalo upravo njezino lice.

Foto: Instagram/screenshot

Podsjetimo, u finalu showa Maidu je odabrao Miloš, ali njihova ljubavna priča nije potrajala izvan kamera. Umjesto toga, ona se posvetila putovanjima i novim iskustvima.

Ovog ljeta obišla je Crnu Goru, Španjolsku i Belgiju, gdje je posjetila i legendarni festival Tomorrowland.

Foto: Instagram

Tamo ju je dočekalo pravo iznenađenje, usred gomile posjetitelja prepoznali su je fanovi.

- Iznenađenje! Jeste li ovo očekivali? - poručila je na Instagramu i dodala: 'Kad te fanovi prepoznaju na Tomorrowlandu. Imam najjače fanove na svijetu.'

Foto: Instagram