Od ribljih rolica do škotskog jajeta u utrci za pregače: 'To bi me usrećilo više čina generala'

Večeras s početkom u 22.25 na Novoj TV počinju nove kulinarske avanture jer za štednjake stižu kandidati koji će probiti led u prvoj audicijskoj epizodi MasterChefa! Pred kandidatima je nimalo jednostavan zadatak jer, da bi osigurali prolazak dalje, prvo moraju zadovoljiti stroga nepca chefova Stjepana Vukadina, Gorana Kočiša i Maria Mihelja koji će dodijeliti pregače onima koji ih najviše impresioniraju.

Među natjecateljima vidjet ćemo brojne zanimljive kandidate i neka poznata lica, odnosno povratnike koji će pokušati dokazati da zaslužuju novu priliku. U prvoj audicijskoj epizodi čut ćemo i različite životne priče, od onih kandidata koji su u kuhanju pronašli način da promijene vlastiti život, do onih koji hrabro staju pred žiri s jednostavnim, ali osobnim jelima.

Foto: Luka Dubroja

Novu sezonu MasterChefa otvorit će Ana Marčić iz Omiša, koja će prolazak dalje pokušati izboriti pripremom riblje rolice s povrćem na kremici.

- Prerano sam otišla u bračne vode, pa sam morala naučiti kuhati - otkrit će Ana, dodajući da prije braka nije skuhala ni jaje.

- Htjela bih da pri kušanju žiri osjeti hrskavost rolice, a da se ne izgubi okus luca, da ta krema bude kao namaz, da rolica ne bude previše suha i na kraju nakon bombastičnih okusa da ih salata vrati natrag - nada se Ana.

Foto: Luka Dubroja

David Cesarec iz Varaždina okušat će se s mariniranim svinjskim vratom i gljivama.

- Prijavio sam se u MasterChef jer volim kuhati. Gledao sam svoje kako kuhaju i zavolio kuhanje - reći će David, a frizerka Barbara Grubišić s Pelješca želi zamijeniti škare s nožem. Žiriju će pripremiti pizzu fritaju, a bilje koje će koristiti za to jelo sama će ubrati.

- Donijela sam barem pet, šest čudesa, šparoge, koromač, začinskog bilja, sve je domaće... - reći će Barbara.

Foto: Luka Dubroja

Iz Vojvodine će u MasterChef stići Ružica Bašić, umirovljenica koja će za žiri pripremati teleća jetrica s mangom.

- Prijavila sam se na MasterChef da pobijedim - poručit će Ružica odlučno. Ispričat će kako joj je djetinjstvo završilo kad je imala osam godina, jer je ozbiljnije morala početi pomagati obitelji – najviše s kuhanjem.

- Moje prvo sjećanje na kuhanje nije baš lijepo. Kad sam došla iz škole, dočekao me papirić na kojem je pisalo da skuham gulaš. Kad je majka došla kući kritizirala me zbog toga kako sam to napravila. Otac joj je rekao neka ima razumijevanja jer imam tek osam godina. Što god sam radila za moju mamu nikad nije bilo dovoljno dobro - požalit će se Ružica.

Foto: Luka Dubroja

Umirovljenik iz Bjelovara Zoran Đošić prezentirat će pripremu škotskog jajeta. Budući da ne mora svaki dan odlaziti na posao, zadužen je za kućanske poslove, te kuha za obitelj. Žiriju će pripremiti jelo od prepelica koje sam uzgaja.

- Bio bih najsretniji kad bih dobio pregaču. To bi me usrećilo više od čina generala - kazat će Zoran. Na MasterChef audiciju će doći i majka poznatog sportaša Ivice Zubca - Dijana Zubac iz Čitluka, koja će žiri pokušati impresionirati brudetom od jegulje.

Foto: Luka Dubroja

- Majka sam tri sina i jedne kćeri. Cijeli život kuham, i sad sam tu pred vama da mi netko stručan kaže kako kuham - reći će Dijana.

Za kraj, svoje kuhanje pred žirijem ponovit će povratnik od prošle godine Mark Ettinger s Lošinja. Prilikom kuhanja prošle godine na radnoj jedinici imao je sliku bake koju će ove godine ostaviti kod kuće. Svoju pregaču nastojat će zaraditi pripremom patke sa šparogama. Pokušat će napraviti i holandez.

Foto: Luka Dubroja

- Teško sam organiziran u kuhinji. Moram napisati sve što moram raditi - otkrit će Mark.

Gledatelji će imati priliku vidjeti i druge natjecatelje, a tko će se od njih uspjeti domoći vrijedne pregače koja im je ulaznica u sljedeći krug natjecanja, doznajte večeras u prvoj audicijskoj emisiji.