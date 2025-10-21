Obavijesti

Od slatkice iz 'Young Sheldona' do prave ljepotice: Možete li prepoznati ovu mladu glumicu?
Foto: Mario Anzuoni

Nadarena umjetnica u glumačke je vode ušla još kao djevojčica, a svoju je zavidnu karijeru nastavila graditi i kao odrasla djevojka. Nedavno je proslavila i rođendan

Mlada američka glumica Mckenna Grace obilježila je svijet glume još 2017. kada je odigrala glavnu ulogu u filmu 'Nadarena'. Početkom ljeta proslavila je 19. rođendan, a karijera sada već odrasle umjetnice u velikom je usponu.

Premiere for the film "Regretting You" in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

Nadarena Mckenna u spomenutom je filmu kao 11-godišnjakinja glumila matematičku genijalku Mary, čiji život doživljava veliku promjenu kada nastane borba za skrbništvo između njenog ujaka, koji želi da proživi 'pravo' djetinjstvo, i stroge bake čija je namjera pružiti joj obrazovanje sukladno njenom talentu.

Premiere for the film "Regretting You" in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

Osim ove uloge, mladu glumicu proslavile su i još neke. Tako se istaknula i u TV serijama kao što su 'Young Sheldon', gdje je utjelovila Paige Swanson, prijateljicu i rival protagonista, te 'Sluškinjina priča', u kojoj se pojavila kao Esther Keyes, buntovna tinejdžerica koja je prisilno udana za starijeg muškarca.

Premiere for the film "Regretting You" in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

Nadalje, ostvarila je i značajne uloge na velikim platnima. U filmu 'Istjerivači duhova: Naslijeđe' odglumila je Phoebe Spengler, a u filmu 'Captain Marvel' odigrala je mlađu verziju lika Carol Danvers. Istaknula se i u filmu o klizačici Tonyi Harding, 'Ja, Tonya', gdje ju je utjelovila kao djevojčicu.

Premiere for the film "Regretting You" in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

Uskoro izlazi još jedan film u kojemu će obožavatelji moći gledati ovu mladu glumicu. Radi se o 'Regretting You', koji je nastao po knjizi popularne autorice Colleen Hoover. U njemu je Mckenna odigrala lik tinejdžerice Clare koja, nakon očeve smrti, ostaje sama s majkom. Fanove je glumica svojim izgledom iznenadila na crvenom tepihu prilikom premijere ovoga filma. Nekadašnja dječja zvijezda, sada je izrasla u pravu ljepoticu koja je za ovu prigodu odjenula jednostavnu, puder-rozu dugačku haljinu s prorezom.

Premiere for the film "Regretting You" in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

Nadarena umjetnica, osim glumačkog, posjeduje i glazbeni talent te je počela objavljivati i vlastite pjesme. Neke od njih su: 'Ugly Crier', 'You Ruined Nirvana', 'do all my friends hate me?', 'Checkered Vans', 'Self Dysmorphia' i mnoge druge.

Premiere for the film "Regretting You" in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

Aktivna je i na društvenoj mreži Instagram na kojoj ima 3.1 milijun pratitelja, s kojima dijeli razne fotografije kako iz profesionalnog, tako i iz privatnog života.

