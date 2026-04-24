Od slučajnog susreta do braka: Ljubavna priča Petra i Morane Pereže traje već dva desetljeća

Omiljeni voditelj i urednik Petar Pereža (46), kojeg smo navikli gledati u Dnevniku, nakon 20 godina karijeru nastavlja na konkurentskom RTL-u. Na RTL-u Perežu čeka dvostruka uloga - osim što će voditi središnju emisiju RTL Danas, radit će i kao urednik. Iako ga javnost poznaje kao staloženo i ozbiljno lice, privatno je predani obiteljski čovjek čiji je život obilježila velika ljubavna priča sa suprugom Moranom.

Sve je počelo u ožujku 2005. godine. Petar, tada urednik na Radio Dalmaciji u rodnom Splitu, i Morana Maleš, odgojiteljica iz Šibenika, vjerojatno se ne bi ni sreli da nije bilo njihove zajedničke prijateljice Kristine Tešije. Ona je, naime, bila Petrova kolegica s radija i Moranina kolegica s Pedagoškog fakulteta. Iskoristivši Moranin posjet Splitu, Kristina ih je upoznala.

​- Otišli smo zajedno na kavu, sljedeći tjedan ja sam nju posjetio u Šibeniku, i tako je počelo… - prisjetio se jednom prilikom Petar početaka njihove romanse.

Uslijedili su mjeseci putovanja između Splita i Šibenika, no oboje su brzo osjetili da je njihova veza nešto posebno.

​- Odmah sam osjetila da je Petar osoba s kojom bih mogla provesti život - otkrila je Morana u jednom od rijetkih medijskih istupa.

Njihova veza na daljinu nije dugo trajala. Već tog ljeta, život im je pripremio prvu veliku prekretnicu. Petar je dobio ponudu s Nove TV da postane voditelj njihove središnje informativne emisije, što je značilo preseljenje u Zagreb. Odluku nije donio sam. Pitao je Moranu što da učine, a njezin odgovor bio je trenutan i jasan, potvrđujući snagu njihove veze.

​- Idemo u Zagreb! Nisam željela ostati sama u Dalmaciji, bez Petra, jer dom je ondje gdje je srce - objasnila je svoju odluku da napusti posao u šibenskom vrtiću i s Petrom krene u novu životnu avanturu. Sredinom kolovoza 2005. zajedno su se preselili u metropolu.

Vjenčanje za pamćenje i obitelj kao prioritet

Nakon godinu dana zajedničkog života u Zagrebu, u srpnju 2006. godine, par je svoju ljubav okrunio brakom. Sudbonosno "da" izrekli su u crkvi u Skradinu, a slavlje koje je uslijedilo bilo je sve samo ne obično. S devedesetak uzvanika brodom su otplovili do ušća rijeke Krke, gdje su u restoranu okruženom prirodom nastavili feštu u opuštenoj atmosferi. Goste su čak zamolili da uz ležerniju odjeću ponesu i kupaće kostime.

Ubrzo je stigla i kruna njihove ljubavi. U siječnju 2007. rodio im se prvi sin, Toma. Zanimljivo je da su se za ime odlučili tek tri tjedna nakon njegova rođenja, a inspiraciju su dobili na medenom mjesecu. Dvije godine kasnije, obitelj se proširila za još jednog člana, sina Šimuna. Danas su Toma (18) i Šimun (16) mladići, a obitelj je Petru i dalje najveći prioritet.

​- Obitelj je moj prioritet, tako da umjesto nekakvih specijalnih trenutaka za sebe kroz relaksaciju ili hobije, uvijek biram služenje obitelji i naše zajedništvo - istaknuo je voditelj, čiju svakodnevicu obogaćuju druženja s najbližima.

Pereže su se kao obitelj suočile i s velikim izazovom kada je njihovom mlađem sinu Šimunu dijagnosticiran dijabetes tipa 1. O tom teškom razdoblju prilagodbe Petar je otvoreno govorio u javnosti, želeći podići svijest o toj bolesti.

​- Taj proces je uvijek težak i bolan u početku, ali lakše je kada imate potporu okoline i sustava. Teško je ukratko opisati što sve jedna obitelj mora proći, ali uz dobru volju i potporu svih članova obitelji, uže i šire, danas se može puno opuštenije živjeti - objasnio je voditelj.

Upravo su zajedništvo, ljubav i vjera, koja zauzima važno mjesto u njihovim životima, temelji na kojima su Petar i Morana izgradili svoju obitelj.

