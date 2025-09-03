Od transformacije do tuge: Ovo su natjecatelji 'Života na vagi' koji su nas prerano napustili

VEČER LJEPOTE
Evo kako je izgledao izbor za Miss Istarske županije u Peroju, prije nego što je izbio sukob
U prestižnom Lux Beach Clubu u Peroju, smještenom tik uz more, u ponedjeljak je u 18:30 sati bio izbor Miss Istarske županije, dio jubilarnog, 30. izdanja natjecanja Miss Hrvatske. Okupio je najljepše i najtalentiranije djevojke iz Istre, donio spoj elegancije, mediteranskog šarma i nezaboravne zabave u ambijentu koji oduzima dah. Međutim, sve to na kraju je zasjenila svađa koja je izbila. Naime, navodno je nakon izbora netko prolio piće na jednu od misica, a onda je došlo do naguravanja.