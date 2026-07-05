Od trovanja na setu do ugriza zmija: Harrison Ford skoro nije postao omiljeni Indiana Jones

Nikad nisam htio ništa promijeniti u finalu. 'Otimači izgubljenoga kovčega' najsavršeniji su film franšize Indiana Jonesa, svojedobno je komentirao redatelj Steven Spielberg. Prije 45 godina, u lipnju 1981. godine, George Lucas i Spielberg stvorili su junaka koji je obilježio generacije. Sad ga imate priliku ponovno vidjeti na velikom platnu, i to 5. srpnja na Ljetnoj pozornici Tuškanac u Zagrebu u sklopu ciklusa "Ljeto sa Spielbergom".



Ideju za film George Lucas razvio je još početkom sedamdesetih, inspiriran pustolovnim filmskim serijalima iz prve polovice 20. stoljeća. Želio je stvoriti modernog junaka koji će kombinirati inteligenciju znanstvenika i hrabrost akcijskog heroja. Predstavio je projekt Stevenu Spielbergu, koji je odmah prepoznao njegov potencijal i prihvatio režiju. Scenarij je napisao Lawrence Kasdan, uspješno povezujući brojne akcijske sekvence u uzbudljivu priču.

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- Lucas i ja sasvim smo se slučajno zatekli na Havajima u isto vrijeme. Bilo je to prije nego što su 'Ratovi zvijezda' došli u kina. Ondje se sklonio od svega jer je bio strašno nervozan, uvjeren da u rukama ima potpuni promašaj. Počeli smo se jedan drugome jadati. On mi je pričao o problemima s robotima u 'Ratovima zvijezda', a ja njemu o svojim noćnim morama s mehaničkim morskim psom u 'Raljama'. Tad sam spomenuo da mi je oduvijek bila želja snimiti film o Jamesu Bondu, a George je rekao: 'Imam nešto još bolje od Bonda'. Ispričao mi je radnju i dodao da je najbolja stvar u cijeloj ideji to što u filmu neće biti ni jednoga komada visokotehnološke opreme - ispričao je Spielberg za Guardian, a George Lucas je dodao:

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"Film mi je bilo pravo zadovoljstvo snimati. Za Stevena je to bio izuzetno zahtjevan film, i fizički i tehnički, ali svi smo se pritom sjajno zabavljali. Rekao sam Stevenu da želim napraviti pravi B film. Rekao sam mu da ga mora snimiti brzo jer jedva čekam platiti svojih pet dolara za ulaznicu i pogledati ga u kinu. Snimanje filmova toliko je zahtjevan posao da Steven i ja svojim najvećim postignućem na ovom filmu smatramo to što smo nakon svega ostali prijatelji".

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Radnja filma je smještena u 1936., u vrijeme kad nacistička Njemačka intenzivno traga za moćnim religijskim artefaktima koji bi joj mogli osigurati prevlast u nadolazećem ratu. Indiana Jones, profesor arheologije i pustolov, dobiva zadatak pronaći legendarni Kovčeg Saveza prije nacista. U toj opasnoj misiji pridružuje mu se njegova bivša ljubav Marion Ravenwood, dok im se na putu neprestano isprječuju nacistički agenti predvođeni francuskim arheologom Renéom Belloqom, Jonesovim dugogodišnjim suparnikom. Snimanje filma odvijalo se na brojnim lokacijama, uključujući Francusku, Tunis, Havaje i filmske studije Elstree u Engleskoj.

Film vodi gledatelje kroz egzotične lokacije poput Perua, Nepala, Egipta i Grčke, gdje Indiana Jones prolazi kroz niz smrtonosnih zamki, tajnih hramova i spektakularnih akcijskih scena. Posebno je značajna uvodna scena u kojoj bježi od goleme kamene kugle nakon što iz drevnog hrama pokuša ukrasti zlatni idol. Upravo je ta scena postala jedan od najpoznatijih trenutaka u povijesti filmske umjetnosti.

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Zanimljivo je da Harrison Ford nije bio prvi izbor za glavnu ulogu. Lucas je želio angažirati manje poznatoga glumca, a ozbiljno je razmatrao Toma Sellecka. Međutim, zbog ugovornih obveza prema seriji "Magnum, P.I.", Selleck je morao odustati, pa je uloga pripala Fordu. On i nije bio osobito oduševljen kad su mu prvi put predstavili odjeću koju će nositi u filmu. Indiana Jones danas je jedan od najprepoznatljivijih filmskih junaka, poznat po svom šeširu, smeđoj kožnatoj jakni i biču. Upravo su ti zaštitni znakovi u početku izazvali čuđenje slavnoga glumca.

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- Predstavili su mi ih kao važan dio karakterizacije lika u prvom filmu. Imao sam bezbroj pitanja. Među njima su bila i ova: 'Zašto nosim kožnatu jaknu usred džungle? Zar ovdje nije prevruće? Zašto sa sobom nosim bič? Što ću, dovraga, raditi s tim bičem? Hoću li njime bičevati ljude?' - rekao je u razgovoru za GQ.



Ekipa je na snimanju imala brojne probleme. Tijekom snimanja scena sa zmijama u Zdencu duša, piton je ugrizao prvog pomoćnika redatelja Davida Tomblina za ruku i nije ju puštao. Tomblin je ostao pribran te je zamolio člana filmske ekipe da uhvati pitona, koji je još čvrsto grizao njegovu ruku, za rep i snažno ga zamahne. Ideja je bila da nagli trzaj natjera zmiju da otvori čeljust. Piton je istog trenutka pustio Tomblinovu ruku, nakon čega je pomoćnik redatelja dobio liječničku pomoć.

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I u zraku je bilo problema. Jedna zrakoplovna scena pošla je po zlu kad je avion, koji se oteo kontroli, prešao preko koljena Harrisona Forda. U nesreći mu je pukao ligament u lijevoj nozi. Srećom, zbog velike vrućine su gume aviona bile znatno omekšale pa mu nisu zdrobile kost. Umjesto da potraži liječničku pomoć u Tunisu, Ford je odlučio nastaviti sa snimanjem. Koljeno su mu omotali ledom kako bi smanjili oteklinu i bol, a on je, unatoč ozljedi, nastavio raditi. Dok su snimali scene u Tunisu, gotovo svi članovi ekipe otrovali su se hranom, osim Spielberga, koji je izbjegao bolest zato što je jeo isključivo hranu koju je donio sa sobom. Njegov jelovnik uglavnom se sastojao od konzervi SpaghettiOsa, popularne američke tjestenine u umaku od rajčice.

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Nakon dolaska u kina 1981. očekivanja nisu bila velika, no film je ubrzo postao najveći hit godine. Zaradio je oko 354 milijuna dolara diljem svijeta, osvojio pet Oscara te brojne druge filmske nagrade. Kritičari su posebno pohvalili režiju, akcijske scene, humor i izvedbu Harrisona Forda. I 45 godina nakon premijere film "Otimači izgubljenog kovčega" smatra se jednim od najboljih pustolovnih filmova svih vremena.