Reality zvijezda Hana Rodić (23) proslavila se nakon sudjelovanja u showu 'Gospodin Savršeni', gdje je osvojila srce Gorana Jureneca (40).

Iako su postojale predrasude kako njihova veze neće uspjeti zbog razlike u godinama, pokazali su kako im to nije prepreka. Par je i danas u sretnoj vezi.

A otkako je u vezi s Goranom na sebi je napravila brojne promjene. Najprije je ugradila silikonske grudi, 'popravila' usnice nekoliko puta, napravila je dvije tetovaže, a pratitelje je najviše iznenadila kada je promijenila boju kose.

U realityju je bila vatrena crnka, a potom je posvijetlila kosu. Mnogi su joj poručili kako joj je puno bolje stajala crna, no kasnije je dobivala samo pohvale na račun izgleda.

Neko je vrijeme bila brineta, a potom je prešla u svjetlije nijanse i postala plavuša. Prema objavama na društvenim mrežama, bila je zadovoljna promjenom boje kose.

No potom je opet počela razmišljati o bojanju, za što je pitala i pratitelje što misle. Naposljetku je odlučila i ponovno postala brineta. Pohvalila se videom na društvenim mrežama i uz njega objavila pjesmu 'Oops!... I did it again', čime je istaknula kako je ponovno promijenila izgled.

Na pitanje obožavatelja zašto nikada ne bude spontana i nenašminkana, budući da zagovara prirodan izgled, Hana je svojedobno 'odbrusila' da na Instagramu pokazuje ono što ona želi i da se nema potrebu nikome opravdavati.