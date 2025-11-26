Obavijesti

UZBUĐENJE RASTE

Od večeras u MasterChefu uloge povisuje platinasta kartica: Tko će briljirati u kutiji iznenađenja?

Foto: NOVATV

Zadatak dana je od dobivenih namirnica pripremiti romantičnu večeru, a žiri neće tolerirati površnost. Tražit će se sofisticiranost, zavodljivost, tehnička vještina i jasno izražen autorski rukopis

StartFragment U novom MasterChef izazovu uslijedit će trenutak koji će redefinirati dosadašnje kulinarske standarde, jer stiže kutija iznenađenja kakva se dosad nije našla u ovoj sezoni. Raskošna, luksuzna i selektirano opremljena, pružit će kandidatima najbolje od kopna i mora te otvoriti prostor za kulinarski vrhunac sezone. Uz to, zlatna kartica imuniteta odlazi u povijest, a u igru ulazi nova platinasta kartica koja će igrati važnu ulogu u nastavku natjecanja.

„Kutija iznenađenja mi je najdraži izazov, otvoriš kutiju i skuhaš što dobiješ“, reći će Otto dok bude započinjao s pripremom jela. No ovaj put izazov neće biti samo u nepoznatom već i u izuzetno visokoj vrijednosti i zahtjevnosti namirnica. Kandidati će pred sobom imati prepeličja jaja, tartufe, rep hlapa, guščju jetru, shmeji gljive, cvijet soli, francuski konjak... i sve to morat će pretvoriti u jelo koje odgovara jednoj posebnoj prigodi. „Nadam se da će mi tartuf donijeti sreću, kao i na audiciji“, reći će Barbara kad vidi što se nalazi ispod kutije iznenađenja, a Antonija dodati: „Radila sam sa svim namirnicama osim s hlapom.“

Zadatak dana je od dobivenih namirnica pripremiti romantičnu večeru, a žiri neće tolerirati površnost. Tražit će se sofisticiranost, zavodljivost, tehnička vještina i jasno izražen autorski rukopis. „Želimo okusiti i vidjeti znanje. Prosječnost nas ne zanima“, poručit će chef Stjepan. Očekivanja će biti visoka, a vrijeme ograničeno. Kandidati će dobiti samo 45 minuta za savršeno izvedeno jelo koje bi, barem u teoriji, moglo osvojiti nečije srce.

Tko će se najbolje snaći s luksuznim namirnicama, tko će briljirati i kome dragocjena prilika da osvoji platinastu karticu neće iskliznuti iz ruku, doznat ćemo večeras!

