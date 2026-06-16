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ZA NAVIJAČE

Od Zagreba pa čak do Amerike: Slavonia band svira za Vatrene

Piše 24sata,
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Od Zagreba pa čak do Amerike: Slavonia band svira za Vatrene
Foto: Instagram

Nastup u Zagrebu za Slavonia band bit će posebna uvertira u veliko glazbeno i navijačko putovanje preko Atlantika. Nakon zagrebačkog nastupa bend odlazi u Sjevernu Ameriku

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Hrvatska pjesma, tambura, slavonska emocija i navijački ponos ovoga će ljeta odjekivati u Zagrebu, Torontu i Philadelphiji. Slavonia band, sastav sa službenim sjedištem u Đakovu, nastupit će 17. lipnja 2026. godine u fan zoni na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, u organizaciji CFE Mi Hrvati, uoči utakmice Hrvatska - Engleska.

CFE Mi Hrvati, odnosno Hrvatsko navijačko veleposlanstvo, poznato je po organizaciji navijačkih okupljanja, fan zona i aktivnosti koje povezuju hrvatske navijače u zemlji i inozemstvu. Njihove fan zone na glavnim hrvatskim trgovima već su postale prepoznatljivo mjesto zajedništva, pjesme i podrške Vatrenima.

Nastup u Zagrebu za Slavonia band bit će posebna uvertira u veliko glazbeno i navijačko putovanje preko Atlantika. Nakon zagrebačkog nastupa bend odlazi u Sjevernu Ameriku, gdje će tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. nastupiti pred hrvatskim navijačima u Torontu i Philadelphiji.

Prvi nastup održat će se 23. lipnja u Torontu, u sklopu navijačkog programa uoči utakmice Panama - Hrvatska, na lokaciji Toronto Event Centre, 15 Saskatchewan Road, Exhibition Place, Toronto. Nekoliko dana kasnije, 27. lipnja, Slavonia band nastupit će i u Philadelphiji, uoči utakmice Hrvatska - Gana.

Od Zagreba do Toronta i Philadelphije, Slavonia band ovim nastupima nosi dio Hrvatske sa sobom - pjesmom, tamburom, emocijom i ponosom.

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