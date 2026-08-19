Od zagrebačke Komedije pa do njujorškog 'Broadwaya': Ana Sertić objavljuje singl 'Neparni'

Ana Sertić zagrebačka je pjevačica, plesačica i glumica koju su prije osam godina talent, rad i neopisiva želja odveli u New York gdje je diplomirala na prestižnoj American Musical and Dramatic Academy, a ostat će zapisana u arhivu te akademije kao prva Hrvatica kojoj je to pošlo za rukom. Odluka o odlasku u Ameriku nije bila laka jer je do tada već tri godine bila članica ansambla kazališta Komedija gdje je glumila u popularnim mjuziklima 'Mamma Mia' i 'Jalta, Jalta', što je za nju bilo ostvarenje najljepšeg sna, ali život joj je ponudio nove izazove koje je odlučila prihvatiti.

Jedan od izazova koji je dugo bio na Aninoj listi želja je vlastita pjesma i sada je napokon došao trenutak da s publikom podijeli svoj debitantski singl 'Neparni', objavljen u izdanju Bonton Musica, koji je za nju napisao jedan od najvećih hitmejkera ovih prostora Bane Opačić. U interpretaciju ove prave ženske pop balade Ana je unijela svo svoje životno iskustvo, osjećaje i proživljene emocije. Njen snažan, a istovremeno emotivan vokal pravo je osvježenje na domaćoj glazbenoj sceni.

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- Neparni je pjesma o dvoje ljudi koji unatoč naporima da održe svoju ljubav na životu, u tome ipak ne uspijevaju. Ipak, za mene ovo nije pjesma o porazu, već priča o ženi koja ima snage prihvatiti kraj i nastaviti sama dalje. Bez obzira što zadnjih 8 godina živim u Americi i što već sanjam i razmišljam na engleskom, oduvijek imam veliku želju i potrebu pjevati na hrvatskom. Mislim da postoji jedna posebna dubina u razumijevanju i prenošenju emocije kad pjevaš na svom materinjem jeziku. Dolazim iz svijeta mjuzikla gdje su priča, emocija i storytelling u samom središtu svega što radimo pa mi je bilo izuzetno važno pronaći pjesmu koja neće biti samo lijepa melodija, već će imati priču u kojoj se mogu istinski pronaći. Kroz svoju glazbu bih voljela spojiti sve ono što sam kroz godine naučila u Americi s tim našim posebnim hrvatskim senzibilitetom - kaže Ana koja je za svoju prvu autorsku pjesmu snimila sjajan videospot na fascinantnim njujorškim lokacijama poput bruklinškog mosta kojim svakodnevno šeće, a zanimljivo je da je u isto vrijeme svoj spot tamo snimala i Mary J Blige, što je Anina ekipa predvođena redateljicom Tihanom Strmečki zabilježila kamerom.

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Za upečatljive odjevne kombinacije u kojima se Ana pojavljuje u spotu zaslužan je Stefan Orlić cijenjeni stilist, ujedno i njen prijatelj koji također živi u New Yorku, poznat po upečatljivim eurovizijskim stajlinzima i osmišljavanju kompletnih vizualnih identiteta velikih zvijezda.Dobivenu priliku da se umjetnički razvija u najkonkurentnijem gradu na svijetu, Ana shvaća kao privilegiju imajući na umu da je mnogima ta mogućnost daleka pa je 2019. godine osnovala Broadway Campus International, projekt kojim je strast prema mjuziklu odlučila podijeliti sa svim ljubiteljima mjuzikla u Hrvatskoj i Europi željnim novih znanja. U Zagrebu je s još nekoliko kolega profesionalaca angažiranih na brodvejskim predstavama održala vrlo posjećenu radionicu na kojoj su polaznici dobili kvalitetnu poduku iz pjevanja, glume, scenskog pokreta i plesa. Rad s djecom i mladima Anu jako privlači jer smatra da osvještavanje talenata podiže razinu samopoštovanja i samopouzdanja.

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Tijekom svoje karijere režirala je šest off Broadway mjuzikl produkcija kazališta SAG-Aftra, glumila u reklami za televizijsku mrežu ESPN te dobila priliku biti na setovima visokobudžetnih filmova gledajući izbliza kako u svoje uloge ulaze zvijezde poput Jennifer Lopez, Jessice Chastain, Kierana Culkina, Sarah Jessice Parker, a njihova profesionalnost i ljubaznost su je oduševili te dali dodatni vjetar u leđa, pogotovo znajući da su svi oni prošli trnovit put do uspjeha.

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Ana Sertić uistinu je zanimljiva mlada žena koju osim umjetničkog, krasi i sportski duh. Naime, čak je 16 godina aktivno trenirala plivanje što joj je usadilo disciplinu i odlučnost. Također je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, ali nikada nije radila u struci jer je prevagnula ljubav prema glazbi i scenskom izražavanju.