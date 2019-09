Odao Madonnu: 'Nudila je 130 mil. kuna da joj napravim bebu'

Nekadašnji igrač Chicago Bullsa i zvijezda emisije 'Noćna mora' u kojoj je sudjelovao 2003. godine, Dennis Rodman (58) otkrio je kako je pjevačica Madonna (61) bila dugo vremena zaluđena njime.

- Madonna me jednom nazvala iz New Yorka i rekla mi je da 'gori' i da odmah dođem. Ja sam u to vrijeme kockao u Las Vegasu. Nudila mi je 20 milijuna dolara ako zatrudni, točnije ako se dijete rodi. Poslala je avion po mene, otišao sam do njene kuće, obavio što sam morao i vratio se u Las Vegas nastaviti igrati - ispričao je Rodman u jednom radio intervjuu.

No, to nije bio jedini put kad je Madonna tražila Rodmanove 'usluge'. Kad je igrao za klub San Antonio Spurs u Teksasu, Rodman se prisjetio kako ga je pjevačica čekala nakon utakmice.

- Bila je to posljednja utakmica sezone. Sjedila je u prvom redu. Nakon utakmice zatekao sam je kako sjedi ispred mog ormara u svlačionici, ali nisam je pozvao. Drugi igrači su bili impresionirani, čekali su u redu da se fotografiraju s njom - komentirao je bivši košarkaš.

Rodman danas ima troje djece, kćer Alexis (31) koju je dobio sa prvom suprugom i bivšim modelom Annie Bakes (54), a iz braka s trećom suprugom Michelle Moyer (52) ima dvoje djece - sina DJ-a (19) i kćer Trinity (18).