Odbrusila golom fotkom: 'Kad se žena skine krene seksizam'

Pjevačica Žanamari Perčić (37) često na društvenim mrežama objavljuje provokativne fotografije, a s obzirom na njezin izgled rijetko koji obožavatelj rekao bi da se približava četrdesetoj te da ima četverogodišnju kći Gabrielu. Perčić je nedavno objavila fotografiju u atraktivnom kupaćem kostimu te stala na kraj brojnim negativnim komentarima s kojima se svakodnevno susreće.

- S obzirom da je slika s plaže u badiću moram dodati da sam primijetila da naše društvo pa i ovaj app postaju sve više ‘man’s world’. Fotke razgolićenih muškaraca su svima sasvim ok, support, divljenje, ono fitness, sport je to - kod njih... a kad žena objavi sliku s plaže krene automatski seksizam na kvadrat. Znate o čemu pričam. Tipa ne možeš biti pjevačica i kupati se na plaži u kostimu - napisala je pjevačica.

Foto: Instagram

Žanamari je nedavno otkrila kako voli provoditi vrijeme u teretani, te da između nje i pet godina mlađeg supruga Marija nema ljubomore.

- Ima i on ponuda, pa smo ravnopravni! A sve te ulete prepričamo jedno drugom. Nasmijemo se i to je to. Nema ljubomore. Uleti su samo pokazatelj da nam dobro ide. Primijetila sam da, što sam sretnija u ljubavi, imam više uleta. Kad sam bila solo, nisam ih imala ni upola toliko! Valjda je ljudima zanimljivo nešto što ne mogu imati - izjavila je Žanamari za Slobodnu Dalmaciju te dodala kako ju 'Maki' motivira i izvlači najbolje iz nje. Osim ljubavi, Marija i Žanamari povezuje i posao. Naime, Mario osim što je maneken ujedno je basist njezine grupe.

Foto: Instagram

- Na pozornici lakše funkcioniramo jer se tamo zezamo do bola. U studiju se ne smijem puno smijati jer mi glas onda mijenja boju. Privatno smo skloni krajnostima. Ili smo oboje u euforiji ili smo neraspoloženi, jer nekome od nas smeta jugo! Svjesni smo obostrane empatije, pa smo razvili odlične tehnike i fore kako se držati pozitive - objasnila je.