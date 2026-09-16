Odličan biftek je obilježio treći dan Masterchef audicije: 'Boljeg kandidata odavno nismo imali'

Treća audicijska večer MasterChefa donijela je niz uspješnih nastupa, ali put do bijele pregače za neke je bio sve samo ne jednostavan. Velika trema, tehničke pogreške i nesigurnost pratili su neke od kandidata, dok su drugi chefove iznenadili preciznošću, kreativnim spojevima i okusima iz različitih dijelova svijeta.

Ivana Bartula iz Visokog u BiH pred žiri je stigla s velikom željom, ali i tremom kakvu chefovi tijekom dosadašnjih audicija nisu vidjeli. Pripremala je balkanski beef tartar, a ruke su joj se od uzbuđenja toliko tresle da su joj otežavale rad. Dosta vremena izgubila je na pripremu palente, a kada je postala pretvrda, pokušala ju je spasiti dodavanjem ribanog sira.

Foto: Luka Dubroja

- Kuhinja nije za one koji ne mogu podnijeti stres. Vama su se ruke jako tresle. To u kuhinji može rezultirati lošim jelom. Ali kuhinju vode emocije, ljubav i istraživanje i zato ćeš od mene dobiti 'da' - rekao joj je Mario. S tim su se složili i ostali članovi žirija, pa je Ivana osvojila pregaču.

Foto: Luka Dubroja

- Lakše se diše, preponosna sam na sebe - rekla je nakon prolaska.

Iva Gluhak iz Čakovca predstavila se lososom s pireom od graška i umakom od kopra. Iako joj je Goran zamjerio premasno jelo i manjak fokusa, u njoj su chefovi Mario i Stjepan prepoznali potencijal.

Foto: Luka Dubroja

- Previše energije trošiš na pričanje. Jelo je previše masno. Trebaš stati na loptu. Bit će ovo jedno poticajno 'ne' - poručio joj je Goran.

- Šteta je ne dati ti priliku - zaključio je Mario, a dva „da“ bila su dovoljna da Iva dobije toliko željenu pregaču.

- Jako mi puno znači ova pregača. Dugo sam je željela i svoj cilj sam postigla - rekla je.

Foto: Luka Dubroja

Filip Krupski iz Slatine u izradu svoga jela ušao je vrlo samouvjereno. Žiri mu je zamjerio što je donio gotovu tjesteninu, kao i previše dominantan papar, no Stjepan i Mario ipak su mu dali prolaz.

Foto: Luka Dubroja

- Znaš napraviti carbonaru. Samo me zanima što je s jelima koje nisi napravio tisuću puta. S ovom carbonarom si mi pokazao da si kandidat za raditi u kuhinji - rekao mu je Stjepan. Filip je s pregačom otišao zadovoljan: 'Smatram da sam pokazao tehniku i da je to sve dobro funkcioniralo.'

Foto: Luka Dubroja

Melanie Drenski Kujundžić iz Velike Gorice oduševila je žiri biftekom na kremi od mrkve s glaziranim šparogama koji je već izgledom privukao Marijevu pozornost, a nakon kušanja pohvale nisu izostale.

Foto: Luka Dubroja

- Svaka sitnica, svaka namirnica bila je na svom mjestu. Tanjur je bio odličan. Veliko 'da' od mene - rekao joj je Goran.

Jednoglasnom odlukom žirija Melanie je osvojila pregaču, a Stjepan je njezin nastup sažeo velikim komplimentom: 'Boljeg kandidata odavno nismo imali.'

Foto: Luka Dubroja

- Jedan je život, treba ga iskoristiti - poručila je Melanie.

Treća audicijska večer pokazala da put do bijele pregače ne mora od starta biti besprijekoran, a chefovi su uz izvedbu tražili potencijal, znanje i prostor za napredak. Ivana, Iva, Filip i Melanie izborili su svoje mjesto u nastavku MasterChef avanture, a novi test njihovih sposobnosti uskoro slijedi.