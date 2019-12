Odlučna Maca: Za blagdane uz delicije priprema zdrave kekse

Natjecateljica četvrte sezone reality showa 'Života na vagi' Marijana Džolić (43) zvana Maca ušla je u show s 125,9 kilograma, a na finalnom vaganju imala je 82,1 kilograma.

Maca obožava blagdane, a za RTL je otkrila što će se sve naći na njezinom jelovniku za Badnjak i Božić.

- Blagdanski stol središnje je mjesto okupljanja u našoj kući. Uz obilje hrane, tu je uvijek najviše veselja. Mjesta za blagdanskim stolom uz najužu obitelj rezervirana su i za sve drage prijatelje' - otkrila je Maca te dodala da se na njezinu stolu za Badnjak ne može naći riba kao u većini obitelji jer iste nije prevelika ljubiteljica.

- Za Badnjak se kod nas, nažalost, ne nađe, kao u mnogim domovima, riba jer nisam njen ljubitelj, ali zato se kod nas nađe veliki lonac posnog graha s ječmom i raštikom. Na Božić se onda ipak jede tradicionalno, odnosno sarma. Ove godine će ona biti samo drugačije začinjena - kaže.

Dodajući da će uz bogate nareske i francusku salatu, neizostavno su na blagdanskom stolu i kolači. No, za razliku otprije, obitelj i prijatelji kušat će Macine 'zdrave kekse'.

- Bit će tu mamine 'šape', sekine oblatne, a po prvi puta će se naći i moji zdravi keksi!' - kazala je Maca i dodala da se zdravi keksi pripremaju vrlo jednostavno i mogu biti svakodnevan međuobrok.

Novom linijom, Maca se ne prestaje hvaliti, pa je tako na društvenim mrežama nedavno objavila fotografiju s trenericom Majom Ćustić (36).

- Žena koja me tjerala i koja me još tjera da dajem sve od sebe i više. Ženi koja je bila uz mene i podržavala me mjesecima da izvučem onaj zadnji atom snage kako bi što zdravija i sretnija izašla iz showa s osmijehom na licu. Ženi koja je znala uvijek dati riječi podrške kada su bile potrebne. Hvala Maja što si bila trener, grmjela kada je trebalo, davala vjetar u leđa kada mi je to bilo potrebno, a najviše ti hvala što si bila i ostala prijatelj. Trenerice svih trenerica, voli te tvoja Maca - napisala je Marijana ispod fotografije na kojoj pozira u srebrnoj haljini.

Fotografija je u kratkom roku skupila skoro četiri tisuće 'lajkova', a između brojnih komplimenata na račun izgleda, obratila joj se i sama Maja.

- Mačore, budi uvijek ovako vesela i nasmijana, puna pozitivne energije. Nemoj nikome dozvoliti da ti ukrade taj duh i smisao za humor. Kada će biti najteže nemoj stati, nemoj odustati. Samo se sjeti sve muke i suza, digni glavu, nasmiješi se i rokaj dalje. Voli te trenerka - poručila joj je Maja.

