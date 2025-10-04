Obavijesti

U APULIJI

Odmor u Italiji: Charlotte van Loop i Blankin muž Ruben zajedno su bili na godišnjem

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Instagram/Screenshoot

Charlotte van Looy, navodna partnerica belgijskog sportskog novinara i supruga Blanke Vlašić Rubena Van Guchta novim je fotografijama stala na kraj nagađanjima kako je njihova veza u krizi

Charlotte van Looy, navodna partnerica belgijskog sportskog novinara i supruga Blanke Vlašić Rubena Van Guchta, na Instagramu je ponovno podijelila niz fotografija s odmora, na kojima se nalazi i Ruben.

Time je stala na kraj nagađanjima kako je njihova navodna veza u krizi, a pratitelji su upravo to i pomislili kada su shvatili da je prije mjesec dana spisateljica promijenila opis svog Instagram profila. Naime, ranije je u opisu svog profila belgijska spisateljica imala slovo 'R' i žuto srce, dok je sportski novinar istaknuo slovo 'C', što su mnogi smatrali simbolom njihove veze. Međutim, Charlotte je prestala pratiti Rubena na Instagramu, uklonila žuto srce i slovo 'R', što je potaknulo nagađanja da su se posvađali ili čak prekinuli. Međutim, zajedničke fotografije i dalje nisu uklonjene.

Sada je, objavivši nove zajedničke fotografije, potvrdila kako su još uvijek u dobrom odnosu te da su zajedno uživali u odmoru u Italiji.

Inače, navodna ljubavnica sportskog novinara, nedavno je šokirala brojne obožavatelje nakon što je u komentarima ispod svoje objave napisala da su ona i Ruben zajedno gotovo šest godina i da dijele isti dom skoro četiri godine.

Ranije se Charlotte hvalila fotografijama s njihovih zajedničkih putovanja. Ipak, službene informacije o statusu njihove veze nisu poznate, a sva nagađanja su bez potvrde. Podsjetimo, Ruben Van Gucht je od 2022. u braku s bivšom hrvatskom atletičarkom Blankom Vlašić, a nekoliko mjeseci kasnije dobili su sina Monda, koji živi s Blankom u Splitu. 
 

