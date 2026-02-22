Održali radionicu za 'location scouting': 'Nadamo se da će biti još više domaćih snimanja...'

Organizator ove edukacije je riječko Art-kino, odnosno Kvarnerska filmska komisija koja djeluje pri ovoj ustanovi. Pod stručnim teorijskim i praktičnim vodstvom dvojice hrvatskih location managera, Tomislava Peleskog i Deana Lalića, uz druge gostujuće predavače, profesionalce iz svijeta filmske industrije sudjelovalo je 12 polaznika iz Hrvatske i Italije.

Glavni je cilj obuke pružiti sudionicima praktične i profesionalne vještine iz područja istraživanja lokacija za snimanje u filmskoj, televizijskoj ili reklamnoj produkciji, s posebnim naglaskom na upravljanje destinacijom, logistiku, održivost i pravne aspekte – ključne elemente u jednoj od najdinamičnijih uloga u filmskoj produkciji i promociji destinacija.

Foto: Vladimir Mudrovcic

Ravnateljica Art-kina Rijeka Slobodanka Mišković ističe da je ova obuka posebno važna jer mladim zaljubljenicima u film otvara prostor edukacije i usavršavanja u rijetko zastupljenoj i vidljivoj, a za audiovizualnu produkciju ključnoj profesiji – location scoutinga.

"Audiovizualna industrija, bilo da su u pitanju filmovi, serije ili reklame, uključuje brojne uloge i zanimanja za koje na našim prostorima ne postoji formalno obrazovanje, pa svaka prilika da dodatno osnažimo i povežemo mlade koji u ovom sektoru traže svoj profesionalni put, nama je izrazito važna i poticajna, kao nužan zalog za budućnost snimanja na području grada Rijeke i Primorsko-goranske županije te za razvoj lokalnih produkcijskih kapaciteta, ali i privlačenje onih stranih", navela je.

Mladi location scouting operateri ili oni koji to tek žele postati sudjelovali su u terenskim vježbama od Rijeke do Brseča, interaktivnim radionicama i kreativnom grupnom radu, uz priliku da izgrade svoje profesionalne portfelje i prekogranične mreže u stvarnom okruženju za učenje.

Voditeljica Odjela za poticanje ulaganja u audiovizualnu proizvodnju pri Hrvatskom audiovizualnom centru Tanja Ladović Blažević polaznicima je predstavila program poticaja Filming in Croatia za filmske i televizijske produkcije koje snimaju u Hrvatskoj.

Foto: Vladimir Mudrovcic

"U Hrvatskoj imamo nekoliko sjajnih location managera, ali trebaju nam definitivno nove generacije. Nadamo se da će snimanja biti sve više, naročito onih domaćih, koja će dati priliku ovim mladim ljudima koji se žele okušati u industriji te da će, u konačnici, u njoj i pronaći svoje mjesto", rekla je.

REEL projekt, financiran iz Programa prekogranične suradnje INTERREG Italija - Hrvatska 2021.–2027., traje do kolovoza ove godine, a fokusiran je na razvoj filmskog turizma i produkcijskih uvjeta, s naglaskom na prekograničnu suradnju.

Koordinator projekta je Apulia Film Commission, a uz Art-kino (Kvarnerska filmska komisija) partneri su Istarska kulturna agencija (Istarska filmska komisija), Kinematografi Dubrovnik, Comune di Venezia te Comune di Rimini, uz pridružene partnere Hrvatski audiovizualni centar i Grad Pazin.