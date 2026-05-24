Sven Pocrnić je kao Domenico Modugno oduševio izvedbom svjetski poznatog hita ‘Volare’. Nakon njegove izvedbe, žiri nije skrivao oduševljenje
Oduševio sve i odnio pobjedu! Pogledajte kako je Sven Pocrnić utjelovio Domenica Modugna
Sven Pocrnić u dvanaestoj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato' donio je elegantnu i emotivnu transformaciju u Domenica Modugna.
Pred njim je bio izazov prenijeti duh talijanske glazbene klasike, prepoznatljivu interpretaciju i posebnu atmosferu legendarnih pjesama.
- Bolje je od originala - rekao je Enis.
- Ja ne mogu dočekati Sven da ovo gledaš na televiziji i da shvatiš koliko si bio savršen večeras - istaknuo je Mario.
- Ti si toliko talentiran, toliko si glumački točan. Ti u svaku izvedbu daš svaki atom sebe - kazala je Martina.
- To si bio ti! Bravo - istaknuo je Goran.
