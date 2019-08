Odustaju od svadbe? Milojko je ljut na Milijanu zbog vjenčanice

Najkonzervativniji par u Srbiji, Milojko Božić (74) i Milijana Bogdanović (21) sudjelovanjem u televizijskom showu 'Parovi' zaradili su preko 81 tisuću kuna. Novac su planirali uložiti u obnovu kuće u Pilatovićima i planiranje svadbe u rujnu.

No, čini se kako je par potpuno odustao od svadbe. Prema tvrdnjama njihovih prijatelja, Milojko je izvan sebe jer je sav novac uložio u svadbu i sređivanje kuće, a želio je i kupiti automobil Milijani.

- Milojko je potpuno van sebe, ne možemo ga smiriti! Sve što je imao uložio je u sređivanje kuće i svadbu, a pored toga želio joj je pokloniti i auto koji je poželjela prije ulaska u Parove! Međutim, Milijana mu je napravila ogroman problem. Još nije odabrala vjenčanicu, a svadba se bliži i on ne zna što više da radi! - ispričao je bliski prijatelj za Kurir.

- On nju voli i želi da sve bude kako ona želi, ali oko izbora vjenčanice ne može joj pomoći jer se njoj nijedna ne sviđa, nudili su joj i da joj sašiju novu, ali je odbila. Kako će Milojko sa njom izaći na kraj nitko ne zna! - dodao je. Navodno je na svadbi u Pilatovićima trebalo doći čak 500 ljudi, među kojima su i bivši natjecatelji 'Parova'.

Bliski izvor paru tvrdi kako je Milijana na svadbu htjela pozvati bivšeg političara s kojim je u showu imala seks aferu, Aleksandra Požgaja (35), no čini se kako joj Milojko to nije dopustio.

- Milijana je željela da Požgaj dođe na njihovu svadbu, ali to Milojku nije pasalo ni malo. Oni su se žestoko sukobili pa je u jednom trenutku ona htjela odustati od svadbe. Međutim, kada je pozvala Aleksandra Požgaja on se nije javljao što je nju potpuno izludjelo, a poslije toga mu je poslala i poruku - govori prijateljica Milijane te dodaje kako će na svadbi biti brojni sudionici showa. No, bez Požgaja.

Svadba je trebala biti 7. rujna.