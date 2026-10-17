Iako neki kažu da je Tom Cruise u ulozi sjajan u 'Diggeru', da je njegova rola vrijedna pozornosti i da još jedanput nije zakazao, film žestoko napadaju kritičari
KOLUMNA: DAVOR LUGARIĆ PLUS+
Oduvijek je prilično neshvatljivo kako se ipak prihvate snimanja filmova. E, tu tek ima pitanja...
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Kada se jednog dana, za sto godina, ljudi budu osvrtali na današnje generacije filmova, Tom Cruise isticat će se među svim ostalim glumcima. Tvrdnja je to velikana Clinta Eastwooda, koju je svojedobno rekao redatelju Cameronu Croweu ("Jerry Maguire", "Say Anything"...). Zamislite tu čast, kada jedan od najvećih filmaša u povijesti kaže nešto tako veličanstveno o vašem radu. Možda bi tada bilo najbolje "objesiti kopačke o klin", ali Tom nije tako mislio. Upravo u kinima igra film "Digger", koji je režirao Alejandro G. Iñárritu, a u njemu glumi upravo Cruise.
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