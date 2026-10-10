Odvjetnik Angeline Jolie: 'Brad Pitt ju pokušava kontrolirati...'

Odvjetnik Angeline Jolie optužio je Brada Pitta da pokušava kontrolirati bivšu suprugu te da od nje traži privatne financijske podatke. Ove optužbe uslijedile su nakon što je glumica pobijedila na sudu u njihovom dugotrajnom pravnom sporu, prenosi Daily Mail.,

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Sudac je preliminarnom odlukom odbio Pittov zahtjev da se Jolie naloži dostavljanje financijske dokumentacije za razdoblje od 2017. do 2019. godine, a glumčevi odvjetnici tražili su te podatke nakon što je glumica rekla da se godinama odricala prihoda kako bi se posvetila obitelji.

- Uporno inzistiranje gospodina Pitta na podacima kojima želi uznemiravati Angelinu samo je još jedan primjer njegovih pokušaja da kontrolira nju i način na koji se prikazuje ovaj slučaj. Angelina želi, i oduvijek je željela, odvojiti svoj privatni i financijski život od života bivšeg supruga - rekao je u izjavi za Daily Mail odvjetnik Angeline Jolie.

- Umjesto da postupi ispravno i otkupi njezin udio po dogovorenoj cijeni, Pitt je u posljednjem trenutku pokušao iskoristiti njezin izlazak iz vlasništva nad Miravalom kako bi je prisilio da potpiše ugovor o povjerljivosti kojim bi se prikrilo njegovo zlostavljanje nje i njihove djece - nadodao je.

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No, prema sudskim propisima, Pitt može ponovno zatražiti financijske izvještaje, ali samo u slučaju ako se tijekom Jolieina svjedočenja otvori pitanje njezinih prihoda ili financijske situacije između 2017. i 2019. godine. Pittovi odvjetnici da su ti podaci ranijih godina važni jer je glumica tvrdila kako je nakon njihova razlaza 2016. godine stavila karijeru na čekanje i time se odrekla prihoda. Također je tvrdila da je Pitt zbog njezine financijske situacije imao znatnu moć nad njom te da je 2019. godine odlučila prodati svoj udio u Château Miravalu kako bi postala financijski neovisna.

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Njegovi odvjetnici tvrde da Pitt između 2017. i 2019. godine nije na nju vršio financijsku prisilu dok s druge strane, Jolieini odvjetnici smatraju da Pittovi zahtjevi predstavljaju ozbiljno zadiranje u njezinu privatnost naglašavaju da je već dostavila porezne prijave i podatke o prihodima za 2020. i 2021. godinu, iako smatraju da to nije bila dužna učiniti.