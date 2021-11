Radoslav Marinković, odvjetnik pjevačice Marije Šerifović, zatražio je demanti nakon članka objavljenom na portalu 24sata.hr, naslovljenom 'Ovako je Šerifović govorila o preljubu: Ako imaš hrabrosti varati, trebaš imati i za priznati', objavljenom u subotu 20. studenog.

Šerifović preko odvjetnika demantira izjavu i navode u tekstu, potkrijepljene videom, te tvrdi da nisu izrečene i da su u pitanju neistine čija je namjera naškoditi njenom ugledu i časti nje, ali i Džejle Ramović. Demanti odvjetnika srpske pjevačice prenosimo u cijelosti.

Poštovani,

Obraćam Vam se u svojstvu opunomoćenika Marije Šerifović povodom teksta objavljenog u subotu 20.11.2021. godine pod naslovom: ‘Ovako je Šerifović govorila o preljubu: ‘Ako imaš hrabrosti varati, trebaš imati i za priznati'. Ovim putem, moj klijent oštro demantira navode iznijete u ovom tekstu, s obzirom na to da su u pitanju neistine koje imaju za cilj da naškode časti i ugledu, kako mog klijenta, tako i Džejle Ramović. Osim što su u pitanju neistine, ističem i to da povodom ovog teksta nitko nije pokušao kontaktirati ni Mariju Šerifović ni Džejlu Ramović, iako je to dužnost novinara u skladu s pravilima novinarske etike i kodeksa. I pored razumijevanja koje su Marija i Džejla do sada pokazale za razne neistine i zlonamjerne izmišljotine koje ste objavljivali o njima prethodnih mjeseci, smatramo da ste ovim tekstom zaista pretjerali te izazvali ovu reakciju.

Smatrajući da je Vama u interesu da s Marijom Šerifović, jednom od najvećih glazbenih zvijezda s naših prostora, imate korektan i profesionalan odnos, zahtijevamo da u roku od 3 dana objavite demanti ovog teksta uz javnu ispriku Mariji Šerifović i Džejli Ramović i njihovim obiteljima. Također, zahtijevamo i da prestanete s daljnjim objavljivanjem bilo kakvih tekstova neistinitog sadržaja, a koji se odnose na Mariju Šerifović.

Ukoliko to ne učinite, iz bilo kojeg razloga, bit ćemo primorani da kroz odgovarajuće sudske postupke dokazujemo da su objavljeni navodi neistiniti. U tom slučaju i Marija Šerifović i Džejla Ramović će protiv Vas pokrenuti sve neophodne pravne instrumente za ostvarivanje svojih prava i zaštitu svojih ličnosti.

S poštovanjem,

advokat Radoslav Marinković