Oglasila se Meghanina majka: 'Jedva čekam upoznati unuče'

Lijepe vijesti došle su danas iz Australije gdje su princ Harry (34) i Meghan Markle (37) objavili kako je vojvotkinja trudna, a kraljevska beba stiže na proljeće 2019. godine.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk