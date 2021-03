Nakon skandaloznog intervjua Meghan Markle (39) i princa Harryja (36), oglasio se i Meghanin tata, Thomas Markle (76). Gostovao je u televizijskom showu 'Good Morning Britain'.

Meghan je između ostaloga u intervjuu priznala kako joj je teško pomiriti se s ocem nakon što ju je on medijima govorio detalje njihova odnosa. Thomas tvrdi kako se već sto puta ispričao Meghan zbog toga što je sklopio tajan dogovor s paparazzima prije kraljevskog vjenčanja 2018., prenose strani mediji.

- Da, iznevjerio sam kćer, ali i ona je iznevjerila mene, nestala je iz mog života nakon moje operacije srca prije gotovo tri godine. Ni Harryja ni nju nije bilo briga za mene, mogao sam i umrijeti... U intervjuu je rekla da me izgubila - to nije istina, nije me izgubila, uvijek sam bio tu za nju, i sad sam tu, pitanje je samo želi li ona to - ispričao je Markle, a osvrnuo se i na princa Harryja.

- Svi griješimo, ali ja barem nikad nisam plesao gol i nisam se odijevao kao Hitler, a Harry je napravio baš to - rekao je Thomas referirajući se na prinčevo partijanje i skandal iz 2005. kada se Harry na jednoj zabavi pojavio u kostimu sa simbolom svastike.

Markle je dodao kako nikada nije prestao voljeti svoju kćer. Žao mu je zbog svega što se dogodilo, želi to ispraviti i popraviti njihov odnos.

- Želim ovo ponovno reći. Žao mi je zbog onoga što sam učinio, ali bilo je to prije nekoliko godina i pokušao sam joj se iskupiti zbog toga. Sada je od mene udaljena samo 70 kilometara. Nikada je nisam prestao voljeti - ispričao je.

Naposljetku se osvrnuo i na Meghanine tvrdnje kako je kraljevska obitelj rasistička.

- Ne mislim da su Britanci rasisti. Mislim da su Los Angeles i Kalifornija rasistički nastrojeni, ali ne i Britanci i monarhija. To je čisto sr*nje! A i navodne špekulacije o tome 'koliko će im dijete biti tamno'. Ne vjerujem da tu ima rasističke pozadine - rekao je Markle.

Iako su Meghan i Harry izazvali burne reakcije diljem svijeta, iz Buckinghamske palače zasad se nitko nije oglasio po pitanju njihova intervjua s Oprah Winfrey (67).