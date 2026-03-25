Obavijesti

Show

Komentari 0
ZELENI TIM NEZADOVOLJAN

Ogrlicom osobnog imuniteta u Survivoru okitili se Ivan i Stefan

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Ogrlicom osobnog imuniteta u Survivoru okitili se Ivan i Stefan
9
Foto: NOVA TV

Zeleni tim otvoreno je izrazio nezadovoljstvo Stefanovim ponašanjem prema igračima u plemenu te su dali naslutiti da je on osoba koju će izglasati za eliminacijsku igru. No on je osvojio ogrlicu osobnog imuniteta

Admiral

Nove drame dogodile su se u Survivoru. Nakon što je zeleni tim otvoreno izrazio nezadovoljstvo Stefanovim ponašanjem prema igračima u plemenu te su dali naslutiti da je on osoba koju će izglasati za eliminacijsku igru na sljedećem plemenskom vijeću, upravo je on u jednoj od najzahtjevnijih igara koncentracije osvojio ogrlicu osobnog imuniteta. „Ovo mi je veliko olakšanje. Ostat ću svoj i priseban. Mislim da pleme nije sretno što sam osvojio imunitet“, konstatirat će Stefan. U žutom timu u toj igri bio je najuspješniji Ivan, naglašavajući: „Ovo je moja prva ogrlica za imunitet“.

Foto: NOVA TV

Natjecanje na poligonu u igri za nagradu dodatno je intenziviralo emocionalnu i psihološku dimenziju, stavljajući u prvi plan ono što nadilazi fizičku izdržljivost i taktičko nadmetanje. U središtu zbivanja našla se borba za pisma i fotografije najmilijih, koja je otvorila prostor za iskrene reakcije i ranjivost natjecatelja. Već na početku naglašena je važnost takve nagrade, uz Vladinu poruku: „Riječi koje dolaze iz vanjskog svijeta mogu vas podignuti, ali isto tako i slomiti“.

Natjecateljski dio donio je dramatičan preokret u spektakularnoj igri. Pobjedu su odnijeli žuti s 10:8. Nakon početnog vodstva zelenih s tri boda prednosti, žuto pleme uspjelo je preokrenuti rezultat u svoju korist.

Foto: NOVA TV

Kad su čitali pisma, Leonarda je iskreno podijelila vlastito iskustvo: „Puno mi znači što mogu pročitati riječi svojih najbližih. Meni osobno možda najteži dio Survivora je psiha, što mi moja obitelj jako fali.“

Natjecanje ulazi u fazu u kojoj emocije i unutarnja snaga postaju jednako presudni kao i fizička spremnost, a jesu li pisma napunila baterije žutih dovoljno da pobjede i u idućoj igri, ne propustite doznati u sljedećoj epizodi Survivora.

VELIKI OBRAT U 'Survivor' se vratili bivši natjecatelji: Evo kako je to utjecalo na ostale natjecatelje
U 'Survivor' se vratili bivši natjecatelji: Evo kako je to utjecalo na ostale natjecatelje

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026