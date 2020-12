Modni stilist Marko Grubnić (38) za sve prigode i slavlja svoj dom uređuje sa stilom. Ipak, najdraže doba u godini mu je Božić pa shodno tome u to vrijeme dodatno ''zasuka rukave''.

- Ove godine okitio sam dom bez pomoći dekoratera jer nikog nisam htio izlagati dodatnom riziku. No mogu reći da sam ponosan kako je sve to ispalo i već neko vrijeme uživam u pravoj božićnoj čaroliji - priča nam Marko i priznaje kako mu je ovo prvi Božić koji neće provesti u krugu obitelji.

- Meni su blagdani uvijek rezervirani za obitelj. Roditelje nisam vidio od rujna i užasno mi nedostaju, ali zaista ne želim riskirati. Mjere ne doživljavam kao neku vrstu kazne već smatram kako su napravljene za dobrobit građana. Najveća želja mi je da svi ostanemo zdravi - rekao je Grubnić i dodao kako je jako organizirana osoba koja unaprijed smišlja što će pokloniti dragoj osobi.

- Svi pokloni poslani su na adrese mojih najmilijih - kaže. Zanimalo nas je i pazi li na prehranu za vrijeme blagdana ili je od onih osoba koje si u tom razdoblju daju oduška.

- Početkom prosinca prestao sam ići u teretanu i automatski paziti na prehranu. Baš uživam u finoj hrani i nisam ovako bezbrižno jeo godinama. No svjestan sam da će uskoro cijena doći na naplatu. Božić ne mogu zamisliti bez purice s mlincima, sarme, francuske salate i puno kolača - priznaje modni stilist. I za kraj, može neka poruka?

- Svima nam je potrebna nova energija, no siguran sam da ce ona doći već s proljećem, a do tada moramo se strpjeti, čuvati i misliti na svoje bližnje. Zdravlje je u ovom trenutku najvažnije. U budućnosti nas čeka još puno Božića kakve obožavamo... Do tada moram priznati da sam zahvalan jer osjećam da imam apsolutno sve što mi treba- mir u srcu i ljubav oko sebe... - rekao je Marko za kraj.