Okreće novu stranicu! Angelina Jolie 'slobodna' je od Pitta pa sada odlazi iz Los Angelesa

Angelina Jolie (51) ulazi u novo životno poglavlje. Nakon što su joj i najmlađa djeca, blizanci Vivienne i Knox, postala punoljetna, glumica je slobodna ostvariti dugogodišnju želju i napustiti život u Kaliforniji. Punoljetnošću sve šestero djece završava se i dugogodišnji sporazum o skrbništvu s bivšim suprugom Bradom Pittom, koji ju je pravno vezao za Los Angeles.

Izvor blizak glumici za magazin People otkriva kako je Jolie sada spremna sa svojom djecom "iskusiti svijet" i okrenuti novu stranicu.

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Činjenica da su joj sva djeca odrasla za glumicu predstavlja ključnu prekretnicu. Godinama je govorila o želji za preseljenjem, no obveze oko skrbništva su je u tome sprječavale.

- Godinama je govorila o napuštanju Los Angelesa. Sretna je što ima više slobode - navodi izvor.

Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA

Jolie je još 2024. u intervjuu natuknula planove, rekavši kako u L.A.-u živi isključivo "zbog razvoda" te da će otići čim blizanci navrše 18. Izrazila je želju da svojoj djeci pruži drugačije okruženje i provodi više vremena u Kambodži.

- Ta ljudskost koju sam pronašla diljem svijeta nije ono s čime sam odrasla ovdje - izjavila je. Svoje je namjere potvrdila i stavljanjem na prodaju povijesnog imanja u Kaliforniji za gotovo 30 milijuna dolara.

Foto: Mario Anzuoni

Kroz turbulentno razdoblje razvoda, Angelina Jolie je uvijek isticala dobrobit svoje djece kao prioritet. Oskarovka s Bradom Pittom dijeli šestero djece: Maddoxa, Paxa, Zaharu, Shiloh te blizance Vivienne i Knox.

- Djeca su joj uvijek bila prioritet. Željela je da iskuse svijet i uzbuđena je što će sada svi zajedno moći više putovati - navodi izvor.

Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION

Napeti odnosi s ocem utjecali su i na djecu, pa je navodno nekoliko njih iz svojeg prezimena izbacilo "Pitt". Jolie je nedavno izjavila kako joj se, uz podršku djece, vratio "borbeni duh" te da je potiču da ponovno istražuje svijet.

Jolie i Brad Pitt razišli su se 2016. godine, a njihov razvod finaliziran je u prosincu 2024. Pravne bitke još traju, ponajviše ona oko vlasništva nad francuskom vinarijom Château Miraval. Izvori tvrde da Pitt gotovo i nema kontakt sa svojom odraslom djecom.

Glumica je nedavno dala rijedak uvid u svoj privatni život, izjavivši kako nije bila u vezi "otkako se razvela prije deset godina". Uskoro je očekuju i novi profesionalni izazovi, uključujući filmove "Sunny" i "Anxious People".

*uz korištenje AI-ja