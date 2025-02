Okupili se bivši članovi grupe E.T.: 'Bez ovo troje ljudi ne bi bilo dance glazbe u Hrvatskoj'

Bivši članovi sastava E.T., pjevačica Vanna, osnivač Adonis Ćulibrk, poznatiji kao Boytronic te skladatelj Ilan Kabiljo, ponovno su se sastali i na društvenim mrežama objavili svoju zajedničku fotografiju.

- Ajmo biti realni. Bez ovo troje ljudi s fotke ne bi bilo ni dance glazbe u Hrvatskoj. To je de facto i neka pati koga smeta. Lako razložim na proste faktore tvrdnju - napisao je Boytronic u objavi te dodao da su i 35 godina kasnije 'ludi ko šibe'.

- Ma, još gori! Tko ne prepoznaje individue: Ilan Kabiljo, Vanna i ja. Inače sam najviši u skupini, ali sam se pogrbil da budemo al pari - poručio je u objavi.

Uz objavu je stavio i njihovu popularnu pjesmu 'Tek je 12 sati', koja je objavljena na albumu 'Second to None' 1994. godine, a na njemu su se našli još hitovi kao što su 'Ne traži ljubav' i 'Da ti nisam bila dovoljna'...