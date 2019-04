Okupio 50.000 ljudi: Kanye bi želio osnovati svoju crkvu?

Kanye West (41) nastupio je na Uskrs na Coachelli, popularnom festivalu u Kaliforniji, i privukao oko 50.000 posjetitelja. Njegov nastup usporedili su s misom, a People piše kako te 'nedjeljne mise' reper održava od početka godine, a dosad su bile otvorene samo za njegove prijatelje.

Dope moment when @KanyeWest performed his classic hit 'All Falls Down' on top of the mountain live at #Coachella #SundayService pic.twitter.com/JUQ9msSwfe

Bizaran nastup u kojem je Kanye kleknuo i plakao postao je viralan, a mnogi su ga usporedili s Teletubbiesima, ali West sebe izgleda poistovjećuje s Isusom.

Foto: NIJO

- Jako je strastven oko svoje vjere i želi ju redovito dijeliti s ljudima. Provodi puno vremena u izučavanju i molitvi te želi podijeliti svoje putovanje - otkrio je izvor blizak Kanyeu.

On Easter Sunday, Kanye West will bring his Sunday Service experience to #Coachella



From the first Sunday of the year to now, here's a timeline of the key moments from Ye's Sunday Service sessions: https://t.co/ofGOHwHJcHpic.twitter.com/o67c8davIV