Obavijesti

Show

Komentari 0
VEČERAS NA HRT-U

Okvir za sjećanja večeras vodi stazama putopisa 'Smjerom putokaza' i njenih voditelja

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
Okvir za sjećanja večeras vodi stazama putopisa 'Smjerom putokaza' i njenih voditelja
3
Foto: HRT

Dokumentarno-putopisni serijal 'Smjer putokaza' gledatelji su poistovjećivali s voditeljima Gordanom Bonetti, Gerhardom Ledićem i Vladom Štefančićem...

Admiral

Večeras se u 20:45 na Prvom programu HRT-a prikazuje deveti nastavak dokumentarne serije Okvir za sjećanja koji se bavi Smjerom putokaza. Jedan od to od prvih dokumentarno-putopisnih serijala Televizije Zagreb, a emitiran je od prosinca 1965. do prosinca 1968. 

Autor serijala bio je Miro Mahečić, a redatelj Igor Michieli, no gledatelji su ga u prvom redu poistovjećivali s voditeljima Gordanom Bonetti, Gerhardom Ledićem i Vladom Štefančićem, koji su ih u zabavno-edukativnom stilu upoznavali s kulturološki posve različitim mjestima i predjelima, od Varaždina Rijeke i Pule do Kotora, Prištine i Bitole, piše HRT.

Gordana Bonetti bila je prva ženska spikerica na Televiziji Zagreb 1963. godine. Kako piše Leksikon radija i televizije, Bonetti je prije televizijske karijere stekla popularnost na Radiju Rijeka i Radiju Zagreb, ali tek 1963., postaje najpoznatiji ženski glas koji se mogao čuti iz svakog televizora. Bonetti je osim informativne emisije Dnevnika vodila i neke druge emisije poput Zagrebačke kronike, Jučer, danas, sutra, TV u školi, Panoramu, Smjerom putokaza te mnoge turističke priloge, reportaže i festivale.

Foto: HRT

Svoju popularnost izgradila je na artikuliranom izgovoru, bogatom rječniku i zvonkom glasu. Prema njoj je nazvana nagrada koju je dodjeljivala beogradska revija Praktična žena najpopularnijim televizijskim spikericama i voditeljicama. Kako navodi Leksikon radija i televizije, "prezime Bonetti je postalo sinonim za voditeljski profesionalizam i savršeno poznavanje govora i jezika".

Svoj obol televiziji dao je i Gerhard Ledić koji je bio omiljeni 'lutajući reporter', ali i strastveni kolekcionar. Ovaj nagrađivani novinar i kolekcionar u svoje je vrijeme bio toliko popularan da su mu čak krali ime pa bi se žene, misleći da je on, htjele udati za varalicu, piše Net.hr.

Omiljen među gledateljima bio je i Vlado Štefančić, redatelj, glumac, televizijski i radijski voditelj te utemeljitelj hrvatskog mjuzikla. Štefančić je autor gotovo 200 kazališnih predstava, 10.000 radio emisija i 2000 TV emisija. Režirao je više od stotinjak predstava u zemlji i inozemstvu - velike spektakle, kao što su Zajčeva opera 'Nikola Šubić Zrinjski' u pulskoj Areni, prve domaće rock-opere, glazbene komedije i mjuzikle....

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

Upravo je večerašnja 9. epizoda dokumentarnog serijala Okvir za sjećanja podsjetnik na ovu popularnu emisiju Televizije Zagreb i njezine voditelje iz šezdesetih, sedamdesetih i osamdesetih godina 20. stoljeća.

KAKVA NOSTALGIJA! Sjećate li se Huga? Na HRT-u su pustili isječke, Doris: 'Još imam traume zbog svojeg telefona!'
Sjećate li se Huga? Na HRT-u su pustili isječke, Doris: 'Još imam traume zbog svojeg telefona!'


 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Maja bez Šime, Ella nosila gaće u rukama: Pogledajte kako su se sredili naši poznati...
GLAMUROZNE HALJINE

FOTO Maja bez Šime, Ella nosila gaće u rukama: Pogledajte kako su se sredili naši poznati...

Slavni Hrvati i Hrvatice pojavili su se na crvenom tepihu Story Hall of Famea čija je tema ove godine bila Cabaret. Pogledajte spektakularne kombinacije u kojima su se pojavili
Evo što će se događati u vašim najdražim serijama u utorak
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim najdražim serijama u utorak

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 19. svibnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
FOTO Sjećate li se Paole Valić Bekić? Evo kako danas izgleda
IMA NOVU PJESMU

FOTO Sjećate li se Paole Valić Bekić? Evo kako danas izgleda

Paola Valić Bekić (44) domaćoj se publici prvi put predstavila 2003. godine u popularnom showu 'Story Supernova'. Sada je otkrila da se nakon 12 godina braka rastala od supruga, a nedavno je objavila i novi singl.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026