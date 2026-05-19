Okvir za sjećanja večeras vodi stazama putopisa 'Smjerom putokaza' i njenih voditelja

Večeras se u 20:45 na Prvom programu HRT-a prikazuje deveti nastavak dokumentarne serije Okvir za sjećanja koji se bavi Smjerom putokaza. Jedan od to od prvih dokumentarno-putopisnih serijala Televizije Zagreb, a emitiran je od prosinca 1965. do prosinca 1968.

Autor serijala bio je Miro Mahečić, a redatelj Igor Michieli, no gledatelji su ga u prvom redu poistovjećivali s voditeljima Gordanom Bonetti, Gerhardom Ledićem i Vladom Štefančićem, koji su ih u zabavno-edukativnom stilu upoznavali s kulturološki posve različitim mjestima i predjelima, od Varaždina Rijeke i Pule do Kotora, Prištine i Bitole, piše HRT.

Gordana Bonetti bila je prva ženska spikerica na Televiziji Zagreb 1963. godine. Kako piše Leksikon radija i televizije, Bonetti je prije televizijske karijere stekla popularnost na Radiju Rijeka i Radiju Zagreb, ali tek 1963., postaje najpoznatiji ženski glas koji se mogao čuti iz svakog televizora. Bonetti je osim informativne emisije Dnevnika vodila i neke druge emisije poput Zagrebačke kronike, Jučer, danas, sutra, TV u školi, Panoramu, Smjerom putokaza te mnoge turističke priloge, reportaže i festivale.

Svoju popularnost izgradila je na artikuliranom izgovoru, bogatom rječniku i zvonkom glasu. Prema njoj je nazvana nagrada koju je dodjeljivala beogradska revija Praktična žena najpopularnijim televizijskim spikericama i voditeljicama. Kako navodi Leksikon radija i televizije, "prezime Bonetti je postalo sinonim za voditeljski profesionalizam i savršeno poznavanje govora i jezika".

Svoj obol televiziji dao je i Gerhard Ledić koji je bio omiljeni 'lutajući reporter', ali i strastveni kolekcionar. Ovaj nagrađivani novinar i kolekcionar u svoje je vrijeme bio toliko popularan da su mu čak krali ime pa bi se žene, misleći da je on, htjele udati za varalicu, piše Net.hr.

Omiljen među gledateljima bio je i Vlado Štefančić, redatelj, glumac, televizijski i radijski voditelj te utemeljitelj hrvatskog mjuzikla. Štefančić je autor gotovo 200 kazališnih predstava, 10.000 radio emisija i 2000 TV emisija. Režirao je više od stotinjak predstava u zemlji i inozemstvu - velike spektakle, kao što su Zajčeva opera 'Nikola Šubić Zrinjski' u pulskoj Areni, prve domaće rock-opere, glazbene komedije i mjuzikle....

Upravo je večerašnja 9. epizoda dokumentarnog serijala Okvir za sjećanja podsjetnik na ovu popularnu emisiju Televizije Zagreb i njezine voditelje iz šezdesetih, sedamdesetih i osamdesetih godina 20. stoljeća.



