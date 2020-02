Oli nasmijao mamu Nives: Evo kako sin sjedi s 1,5 godinom...

Radijska voditeljica Nives Ivanišević (38) pohvalila se na društvenim mrežama fotografijom svog sina Olivera.

- Moj sin ima godinu i pet mjeseci i ovako sjedi - napisala je supruga teniske legende Gorana Ivaniševića (48) uz fotografiju mališana na sjedalici. Obitelj Ivanišević inače ne iznosi u javnost puno o svom privatnom životu pa je tako Nives ovom prilikom sakrila lice svog sina emotikonom srca.

U rujnu prošle godine dječak je proslavio prvi rođendan.

- I naš mali kolačić proslavio je 1. rođendan - napisala je Nives uz obiteljsku fotografiju, a ispod su pristigle brojne čestitke obožavatelja i prijatelja.

Ponosna mama ranije je izjavila kako je s Goranom dogovorila ime čim je saznala da čekaju dječaka. Htjela je da se zove Oliver, a onda je preminuo pjevač Oliver Dragojević pa su ime dali i, kako kažu, pomalo njemu u čast.

- Oliver je sada glavni, Oliver je najmanji i najslađi, i najveće veselje. Još nije počeo sto posto hodati, ali polako se pridržava. Mama po kući sve lijepi i pazi, sve je to osigurano, ali to je jedna velika sreća, u ovim mojim godinama, poslije dvoje djece. A i svi mu se vesele, i brat i sestra, tako da je to zbilja jedno veliko, veliko veselje - izjavio je nedavno Goran, koji iz braka s bivšom manekenkom Tatjanom Dragović (41) ima dvoje djece - kći Amber (16) i sina Emanuela (12).

U prosincu 2018. Nives i Goran su se u tajnosti vjenčali, a ceremonija je bila u Zagrebu. Ubrzo nakon toga objavili su da čekaju prinovu, a Nives nikada nije skrivala da ima želju jednog dana postati majka.

