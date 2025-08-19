Olimpijski prvaci u 'Životu na vagi': Promjene neće doći preko noći i zato svaki korak vrijedi...

Najuspješniji hrvatski olimpijci Martin i Valent Sinković trenutačno se pripremaju za Svjetsko prvenstvo u Šangaju, a ujedno šalju snažnu poruku kandidatima nove sezone 'Života na vagi' - strpljenje, ustrajnost i zdrave navike ključ su svakog uspjeha.

Foto: RTL

Kako pamtite gostovanje u sedmoj sezoni 'Života na vagi'? Kakav je bio osjećaj biti dio tog posebnog treninga s kandidatima?

Martin: Bilo mi je iznimno drago gostovati u 'Životu na vagi'. Oduvijek sam cijenio taj show jer smatram da doista pomaže ljudima. Poseban je osjećaj bio odraditi trening s kandidatima i nadam se da smo ih svojim prisustvom inspirirali te im barem malo olakšali put prema cilju.

Valent: To gostovanje pamtim kao zanimljivo i drugačije iskustvo. Kandidati su bili vrlo motivirani, željni trenirati i učiti. Emisija je pozitivna i potiče na važne životne promjene, što mi se posebno svidjelo.

Je li vas iznenadila činjenica da je Hrvatska na trećem mjestu u srednjoj Europi po udjelu pretilih odraslih osoba, odmah iza Rumunjske i Mađarske? Kako to komentirate iz sportskog, ali i vlastitog kuta gledanja?

Martin: Nažalost, taj me podatak nije iznenadio jer sam ga već ranije znao. Upravo zato snažno se zalažem za promicanje sporta i zdrave prehrane.

Valent: Već se dugo zna da je Hrvatska pri vrhu europske ljestvice po pretilosti pa me ta statistika nije iznenadila. Problem je u premalo rekreativne aktivnosti i nedovoljnoj brizi o prehrani, što je posljedica općeg načina života. Potrebno je puno vremena da se to promijeni, no primjećujem napredak - posljednjih 15 godina sve više ljudi trči, vozi bicikl i općenito se više rekreira. To je dobar smjer, ali proces je dugotrajan.

Foto: RTL

Primjećujete li i sami, u svakodnevnom životu, da je sve više djece i mladih s prekomjernom tjelesnom masom? Što mislite da bi društvo, ali i pojedinci, mogli učiniti kako bi se to promijenilo?

Martin: Primjećujem da je sve više ljudi s prekomjernom tjelesnom težinom. Glavni razlozi su neaktivnost i loša prehrana. Često se odlučujemo za najbrže, ali nezdravije opcije poput pekara i fast fooda, a premalo se krećemo jer mislimo da je lakše ništa ne raditi - no to nas na kraju čini nesretnijima.

Valent: Iako ne obraćam uvijek posebno pažnju, jasno je da ima djece s prekomjernom težinom, što smatram vrlo zabrinjavajućim. Veliku odgovornost u tome imaju roditelji, koji bi se trebali brinuti o zdravim navikama svoje djece - od redovite tjelesne aktivnosti do zdrave, domaće hrane. Problem je i u tome što ljudi danas imaju sve manje vremena za kuhanje, pa češće posežu za naručenom hranom ili fast foodom.

Foto: RTL

Koliko vam je važno svojim primjerom motivirati druge, pogotovo mlađe generacije? Vidite li to kao dio svoje sportske uloge u društvu?

Martin: Motivirati druge smatram vrlo važnim, a trudim se to činiti prvenstveno vlastitim primjerom. Želim ljudima pokazati da je proces gubitka kilograma zahtjevan i dugotrajan, ali da se trud itekako isplati. Kada postignemo zdravu tjelesnu težinu, osjećamo se zadovoljnije i sretnije, a vjerujem u onu staru izreku - u zdravom tijelu zdrav duh.

Valent: Smatram da je sportašima obveza prenositi svoje znanje i iskustvo te motivirati druge, osobito mlade. To je i način da društvu vratimo barem dio onoga što ono daje nama kroz podršku u sportu. Kada mladi vide naše rezultate, nadam se da ih to potiče da i sami krenu u sport i razviju zdrave životne navike.

Foto: RTL

Čime ste trenutno najviše zaokupljeni? Za koji se važan sportski događaj trenutačno pripremate?

Martin: Trenutno smo u pripremama za Svjetsko prvenstvo koje će se održati u rujnu u Šangaju. To nam je najveći sportski fokus u ovom trenutku i nadamo se da će natjecanje proći uspješno.

S obzirom na to da ste i roditelji, kako balansirate između obiteljskog života i profesionalnog sporta?

Valent: Kada postaneš roditelj, prioriteti se promijene - fokus se stavlja na djecu. Prije sam bio potpuno usmjeren na sport, ali uz dobru organizaciju moguće je postići ravnotežu. Djeca su mi dodatna motivacija, a posebno mi je važno da jednog dana, kada odrastu, mogu vidjeti svog tatu kako je i dalje uspješan.

Koliko vam je važno da vaša djeca steknu zdrave navike, bilo putem sporta, prehrane ili općenito načina života?

Valent: Smatram da je iznimno važno da djeca od malih nogu usvoje zdrave navike jer ih onda nose kroz cijeli život. Ključ je u edukaciji i vlastitom primjeru - ako roditelji vode aktivan život i paze na prehranu, velika je vjerojatnost da će i djeca usvojiti iste vrijednosti.

Foto: RTL

Kakve poruke želite poslati kandidatima nove, devete sezone 'Života na vagi'? Što im želite poručiti iz vlastitog iskustva i sportske karijere?

Martin: Poručio bih im da budu strpljivi i ustrajni. Promjene ne dolaze preko noći, ali svaki korak prema cilju vrijedi. Bit će teških trenutaka, no upravo tada treba vjerovati u proces i ne odustajati. Iz vlastitog iskustva znam da trud i disciplina na kraju donose ne samo fizičke rezultate nego i osjećaj ponosa i zadovoljstva.

Valent: Savjetovao bih im da iskoriste ovu priliku maksimalno i da vjeruju trenerima i programu. U sportu sam naučio da nema uspjeha bez predanosti i rada iz dana u dan. Svaki mali napredak je važan, a kad se zbroje svi ti koraci, rezultati mogu biti nevjerojatni.