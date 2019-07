Oliver i Mišo su se smijali iza kulisa i dičili pričama o djeci...

Sin je bio mali, nije znao tko je pjevač, a tko nije. Vidio je puno puta Mišu na pozornici, pa mene, i jednom me pitao jesam li ja taj Mišo Kovač, ispričao je Oliver Dragojević 2017. na jednoj humanitarnoj večeri u Splitu.

Dvije legende hrvatske glazbe nebrojeno su puta pjevali skupa. Poštovali su se, ali i jedan drugome svako malo smišljali psine. Tako je 2006. u emisiji “Nedjeljom u dva” Mišo Kovač rekao da Oliver nikad nije bio zvijezda niti će to biti. Nazvao ga je momkom koji je pjevao na Splitskom festivalu. Oliver mu to nije zamjerio.

- Nije me pogodilo to što je Mišo rekao. Ma kakvi. Pa ja Mišu znam, mi se i vidimo nekad. Meni je to smiješno pa mu kažem: ‘A što je, Mišo, opet si me spominjao’ - našalio se kasnije Oliver.

Dvije legende nadmetale su se kvalitetom pjesama. Mišo je na Splitu 1975. pjevao “Ja ne mogu drugo nego da je ljubim”, a Oliver “Galeba”. Onda je Mišo 1977. izašao s megahitom “Noćas ćemo zemlji k’o materi reći”, a već sljedeće godine Oliver s “Oprosti mi pape”. Na istom festivalu 1980. Mišo pjeva “Dobra ti večer, mati moja”, a Oliver “Piva klapa ispo’ volta”. Jedan bolji od drugog.

Na pozornici su bili rivali, a koliko su se dva velikana poštovala, svjedočio je i Mate Bulić 1993.

- Obojica imaju tri svetinje: obitelj, glazbu i domovinu. Zajedno smo pjevali na festivalu ‘Stepinčeva katedrala’ u Frankfurtu. Mišo je pričao o sinu Ediju, ponosio se s kćeri Ivanom, a Oliver o svojim sinovima. Osuđivao je rat i svaka druga mu je bila: ‘Zašto su nas napali’ - prisjetio se kralj dijaspore.

Zajedno su pjevali u Stuttgartu i Berlinu te ni jednom nije bilo teško ostati dugo nakon koncerta, dijeliti autograme i slikati se.

- Fotografiranje je onda puno dulje trajalo nego danas. Nije bilo mobitela, ljudi su donosili svoje aparate Canon, pa su i Oliver i Mišo čekali da se svi namjeste - priča Mate.

Bulić je, kao mlađi, uvijek slušao i primao njihove savjete. Dva velikana uvijek su imala što reći, a njegovu su glazbu hvalili i govorili mu da je to njegov stil.

- U jednom trenutku došla mi je kći i pitala hoću li je upoznati s Oliverom. Odveo sam je do njegove sobe i rekao mu da se moja kći želi s njim upoznati. Gledao ju je i, onako oliverski, pitao: ‘E, Katja, na kog si ti toliko lipa? Oli na mater?’. Obojica su uvijek imali štoseva koje smo mi mlađi pamtili - rekao je Mate Bulić.

Zgode iz života Morskog Vuka, njegovu opčinjenost doktorom Luigijem iz “Našeg malog mista”, priču o nastajanju “Cesarice”..., pročitajte u ponedjeljak u najvećem i najbogatijem specijalu o Oliveru Dragojeviću.