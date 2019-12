Oliver si je želio kupiti nove naočale s puno tanjim staklima

Tihomir Pop Asanović (71) upoznao je Olivera šezdesetih godina prošlog stoljeća u Münchenu. Imao je stalnu gažu u jednom klubu, a pjevač je sa svojim tadašnjim bendom Doktor No, došao u klub udaljen dvadesetak metara.

- Mi smo svirali svaki dan, a oni su bili slobodni ponedjeljkom. Došli su nas jednu večer slušati, bilo je blagdansko doba, uoči Božića. Poslije svirke smo zaružili do fajrunta - prisjetio se orguljaš.

Oliver je tada još bio na početku karijere, no općinjen glazbom. Pop je svirao na ogruljama Hammond.

- Bio je fasciniran time. Volio je jako muziku, vidjelo se to odmah. Oni su tada ostali u Njemačkoj dva tjedna, onda su produžili za Švicarsku i potom u Split za blagdane. Družili smo se svaku večer, strašno je pjevao Raya Charlesa i Josea Feliciana - rekao je Asanović.

Pop i Oliver vrlo su se brzo zbližili. Nije ih vezala samo glazbu, u čemu su vili vrhunski, nego i sklonost vicu, šali i smicalicama.

- Sjajno je pričao viceve i znao ih je dosta. Volio se šaliti, pa i na svoj račun. Pa nekoliko dana nakon što smo se upoznali u Njemačkoj prozvao sam ga Ćoro. Nosio je naočale i imao stvarno debela stakla, rekao je da prvo mora zaraditi da si kupi tanja stakla, modernije naočale - ispričao je Pop i nastavio:

- U tom su klubu imali debele okrugle pepeljare pa sam mu rekao da ako mu se što dogodi naočalama slobodno njih uzme, jednake su debljine. A kad su odlazili jednu sam pepečjaru zamotao u kutiju i stavio mašnu na nju. Darovao sam ju Oliveru i zamolio ga da ju otvori tek kad dođu u Švicarsku. Kasnije mi je pričao da se bend ‘kidao’ od smijeha kad su vidjeli što sam mu zapakirao.

Viđali su se potom godinama. Nadimak Ćoro je ostao, uvijek su se našalili, ali nije se ostvarila Oliverova želja da zajedno naprave pjesmu.

- Žao mi je i što se nikad nismo slikali, pogotovo tamo u Njemačkoj kad smo bili mladi. Nije nas to zanimalo, ni tada, ali ni kasnije. Bio je sjajan čovjek, genijalan pjevač, a kod njega me fasciniralo što nije bio niti malo ljubomoran. To je za takvog pjevača velika stvar, ni zrne ljubomore nije imao u sebi. To je i pokazivao, pjevao je sa svima - dodao je Asanović.

