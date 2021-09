Od smrti legendarnog Balaševića uskoro će proći sedam mjeseci, a Olivera Balašević (62) često objavom na Instagramu obraduje njegove obožavatelje. Olivera trenutno radi na promociji svoje knjige 'Planeta dvorište', koja izlazi u svom šestom izdanju.

- Eh, kada bi kojim slučajem mogla ponovo da prebrojim sve one korake koji su me doveli i do šestog izdanja moje knjige - napisala je Olivera uz jednu od objava.

Par je zajedno živio u kući u Ulici Jovana Cvijića u Novom Sadu desetljećima, pa je obožavateljima uvijek drago vidjeti unutrašnjost kuće koju je voljeni Đorđe zvao domom.

Ulicu je Balašević opjevao u nekoliko svojih pjesama, a uređenje daje posebnu dušu fotografijama i lijepim riječima koje Olivera pomno slaže u svojim objavama.

Gospođa Balašević često se fotografira s desertima koje je spremila, a nedavno je objavila i šaljivi video na kojem okreće palačinku tavom pa ju naposljetku ustima ulovi iz zraka.

Olivera i Đorđe bili su u braku 40 godina, a kad su se upoznali Olivera je bila profesionalna gimnastičarka. Sporta se odrekla zbog obitelji, a par se vjenčao kad je njihova kći Jovana imala godinu dana. O Oliveri se najviše zna iz Balaševićevih stihova, jer mu je ona bila neiscrpan izvor inspiracije.

