Oliverov mural u Splitu: Na dan radim osam sati bez prestanka

S kistom u jednoj ruci, i mobitelom sa portretom Olivera Dragojevića na zaslonu u drugoj, mladi triljski umjetnik već nekoliko dana iscrtava mural u spomen na slavnog glazbenika u splitskom šoping centru.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Prolaznici zainteresirano gledaju kako nastaje mural, a s radija se čuju Oliverove pjesme. Diplomirani slikar Slaven Lagator (24) mural radi na zidu visokom četiri metra, a sam portret Olivera kako pjeva bit će visok oko 2,5 metra.

Mural će biti gotov 13. Rujan kad će ujedno biti i otvorenje izložbe.

Foto: Privatni album

- Radim sedam do osam sati dnevno bez stanke. Dođem slomljen doma, ukočim se, ali ništa nije teško. Nisam očekivao da ću toliko duboko ući u rad. Najteže mi je dosad bilo nacrtati Oliverove oči. Radio sam ih s kistom od nekoliko dlaka kako bi ih što preciznije nacrtao. Hvatala me panika kako će to izgledati dok nisam izvukao njegove obrise lica kako bi stvarno izgledao kao on – kaže Slaven.

Prolaznici su oduševljeni, pa se, kaže, zaustavljaju i gledaju kako radi, a čak mu šalju i puse.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Svako malo se silazim dolje sa skele i popričam sa prolaznicima - smije se Slaven. Do ideje za nastanak murala došlo je kad je Slaven, nedugo nakon što je Oliver preminuo prije godinu dana, nacrtao portret pjevača, a njegova slika završila je na Dalmatinskom portalu. Slaven je tad izrazio želju da napravi mural i ubrzo su ga zvali iz šoping centra.

- Htio sam odati počast Oliveru. Puno je tu osjećaja dok izrađujem mural. Hvatala me panika kako ću i šta ću, a onda sam sam sebe smirivao i govorio sam sebi daj sve od sebe, ispusti dušu za Oliverov mural. Najviše me motiviraju ljudi i njihove reakcije. Napune me energijom. Čak i kad sam umoran i ukočen i sve me boli, nastavljam raditi - izjavio je Slaven.

POGLEDAJTE VIDEO: