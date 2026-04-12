Olivia Attwood o prekidu: 'Plakala sam toliko jako da sam se skoro onesvijestila'

Olivia Attwood (34) nedavno je gostovala u podcastu 'Extra Dirty' te priznala da se i dalje bori s posljedicama prekida veze s nogometašem Bradleyem Dackom. Iako se trudi ostati jaka u javnosti, otkrila je da proživljava iznimno teške trenutke daleko od kamera, reagirajući na kritike da je "hladna i proračunata".

​- Netko mi je jučer na TikToku napisao dok sam se zabavljala s curama u New Yorku: "Stvarno se nadam da će te netko gadno sje*ati, takva si hladna, proračunata ku*ka" - ispričala je.

​- To je zato što sam otvorena i pričam o svemu, ali neću se snimati kako plačem i objaviti to na internetu. Jednostavno neću. To ne znači da ne plačem. Plakala sam, plakala sam toliko jako tijekom ovog prekida da sam mislila da ću se je*eno onesvijestiti, a onda bih se ošamarila i otišla na posao. Ne moram plakati na internetu, mislim da me ljudi, profesionalno, neće poštovati i angažirati da vodim njihove TV emisije ako se snimam kako ležim na podu i plačem.

Na pitanje je li joj ovo bio najteži prekid, potvrdila je bez oklijevanja.

​- Do danas, da. Ova veza proteže se kroz više od desetljeća, s prekidima i pomirenjima, tako da je to ogroman dio mog života. I mislim da je tužno kad znaš da si pokušao, oboje smo pokušali toliko toga da uspije. Zato je jednostavno tužno.

Vjenčanja zapravo nije bilo

Dodatnu kontroverzu izazvalo je otkriće Daily Maila da Olivia i Bradley nikada nisu bili zakonski vjenčani, unatoč raskošnoj ceremoniji u lipnju 2023. godine. Njihovo vjenčanje u luksuznom londonskom hotelu Bulgari prikazano je u televizijskoj seriji 'Olivia Marries Her Match', no kasnije se ispostavilo da brak nije legaliziran.

Pojavile su se špekulacije da je Attwood odustala od pravnog formaliziranja braka kako bi "zaštitila svoje bogatstvo".

Novi početak

Unatoč teškom razdoblju, Olivia je usredotočena na posao i pokušava nastaviti sa životom. U podcastu je opisala i svoj idealan tip muškarca kao nekoga tko ima "bradu i tetovaže", što su mnogi protumačili kao opis njezinog dugogodišnjeg prijatelja Petea Wicksa.

Nedugo nakon snimanja podcasta, u ožujku su fotografirali Oliviju i Petea kako se ljube u jednom baru u Sohou, što je potaknulo glasine o romansi. Izvori bliski paru tvrde da su započeli vezu te da joj je Pete velika podrška.

​- Sviđaju mi se tetovaže, sviđa mi se brada, sviđa mi se kosa, želim nešto što mogu primiti rukama. Samopouzdanje, ali ja brbljam dovoljno za oboje, tako da on ne mora stalno pričati, ali mora biti dovoljno samouvjeren da prihvati činjenicu da ja ne začepljujem - rekla je Olivia.