Olivia Newton-John treći put se bori s rakom: Pobijedit ću

Moj muž je uvijek uz mene i daje mi podršku. Vjerujem da ću pobijediti rak i to mi je cilj, istaknula je Olivia Newton-John (69). Pjevačica je ispričala za australski Channel Seven kako joj se vratio rak i da će se i treći put izboriti protiv te zloćudne bolesti.

Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL

Glazbenici su liječnici su prvi put dijagnosticirali karcinom 1992. i bila je riječ o raku dojke nakon kojeg je postala žestoka zagovornica redovitih liječničkih pregleda za tu bolest. Prema njoj je i imenovan centar za istraživanje raka u Melbourneu.

Liječnici su Oliviji 2013. dijagnosticirali rak dojke koji joj se proširio u rame. Tada je pjevačica počela koristiti ulje konoplje za svoje bolove.

Foto: Promo

- Sretna sam da živim u SAD-u gdje je ulje legalno. Moj je san da će uskoro biti tako i u Australiji zbog svih osoba koje boluju od raka ili bilo koje bolesti koja uzrokuje bol - rekla je svojedobno Olivia. Isticala je kako ima sreće što još može nastupati, a 2017. je bila na turneji po Americi s novim albumom 'Live On'.

- Obožavam pjevati, to je sve što znam. To je sve što sam radila od svoje 15. Godine. To je moj život ispričala je pjevačica koja je od 2008. u braku s biznismenom Johnom Easterlingom.

Foto: AJM/Press Association/PIXSELL

Olivia se proslavila ulogom u mjuziklu 'Briljantin' u kojem je tumačila glavnu ulogu uz glumca Johna Travoltu (64). Film je postao hit, a diljem svijeta se plesalo i pjevalo na pjesmu 'You're the One That I Want' ' Barrya Gibba iz 'Bee Geesa'. Pjesma je postala najuspješniji glazbeni broj u povijesti kinematografije.

Foto: Promo

Uloga Sandy je donijela Oliviji titulu seks simobila, a 1979. ju je kraljica Elizabeta II. (92) odlikovala ju je Ordenom časti za njezin doprinos zabavnoj industriji. Usto je dobila zvijezdu na Stazi slavnih u Hollywoodu.