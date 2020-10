Olja: Za malverzacije nisam kriva, ne znam voditi firmu

'NISAM LOPOV' Umjetnicu i performericu, koju gledamo u kulinarskom showu 'Večera za 5 na selu', terete da je gospodarskim malverzacijama 'isisala' 17 milijuna kuna

<p>Ne osjećam se krivom, rekla nam je splitska “vampirica” <strong>Olja Einfalt Marasović</strong>, za koju je nakon sudjelovanja u reality showu “Večera za pet na selu” isplivalo da je se tereti zbog sumnje da je iz više tvrtki “isisala” 17 milijuna kuna.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vampirica u 'Večeri za 5'</strong></p><p>Naime, kako piše Slobodna Dalmacija, županijsko odvjetništvo je podiglo optužnicu protiv splitske vampirice i njezina u međuvremenu preminulog supruga <strong>Marka Mihovilovića</strong> u kojima ih se tereti za gospodarske malverzacije. Kako je suprug preminuo, protiv njega je obustavljen postupak i Olja, koja je prvooptužena u postupku, ostala je jedina na optuženičkoj klupi. </p><p>- Tu se radi o firmi Kasteli, kojoj sam bila direktorica samo na papiru. Ali nisam vodila poslovanje, nego suprug. Iako, sad je ružno da pričam o poslu koji je on vodio jer je preminuo. U toj firmi bavila sam se isključivo dizajniranjem odjeće i tekstila te sam putovala izvan granica Hrvatske. Nisam imala doticaja s rukovođenjem firme u tom smislu - započela je priču Olja.</p><p>Kako kaže, firma je, kao i mnogo njih, zbog ekonomske krize upala u probleme.</p><p>- Odmah sam postala prvooptužena jer sam bila direktor firme. Ali, ponavljam, samo na papiru. Nisam se bavila poslovima vođenjem firme jer to ne znam. Bavila sam se mojim dijelom posla, a to je dizajniranje. Suprug mi je zbog svega naglo obolio. Dobio je tumor na plućima i preminuo nakon godinu dana. Optužuju nas da smo puste novce izvukli, a novca nema nigdje. Firma je bila u minusu. I mi smo se borili da firma i radnici prežive. Nismo se obogatili i izvukli novce - tvrdi Olja.</p><p>Ogorčena je zbog napisa koji su isplivali baš sad kad je u žiži zbivanja. U showu se, između ostalog, pojavljuje kao vampirica koja ustaje iz lijesa i poslužuje gostima “krv” iz šprice, što je ustvari umak. Riječ je, objasnila je akademska slikarica, o performansu kojim objašnjava da si međusobno “pijemo krv”.</p><p>- Ispala sam neki kriminalac ovdje. Što sam sad trebala biti na Bilicama? Taj proces je bio bolan i za supruga Marka i mene. Godine smo ulagali u svoj rad i to je propalo. To je bila teška situacija gdje smo se borili. Suprug se od svega toga razbolio. Izgubila sam supruga i posao. Izašli smo kao teški gubitnici i na kraju lopovi. Teško mi je. Ja želim pobjeći od tih demona. Zato radim performanse. A to radim bez ikakve naknade i zarade. Radim to iz ljubavi - zaključila je Olja.</p>