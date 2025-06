Omiljena Rasema (70) iz 'Ljubav je na selu': Odustala sam od ljubavi, svi samo iskorištavaju!'

Rasema Vladetić, omiljena farmerica koju smo upoznali kroz dvije sezone showa 'Ljubav je na selu', ovih je dana proslavila 70. rođendan. Ali ako ste mislili da je bilo veselja, torte i slavlja, e pa nije. Rasema je i taj dan odradila kao i svaki drugi.

- Provela sam ga radno, kod mene nema praznika. Nisam se zabavljala na svoj rođendan, radila sam kao i inače svoje poslove. Nemam vremena za nikakvo slavlje - ispričala je za RTL.hr.

Nije bilo ni gostiju, ali telefon je 'gorio'.

- Nitko me nije posjetio. Izmorila sam se na telefonu od čestitki ovih dana. Kandidati 'Ljubav je na selu' mi nisu čestitali. Nisam baš druželjubiva. Čujem se s puno njih preko društvenih mreža. S Ilijom se ponekad čujem preko poruka - rekla je Rasema.

Foto: RTL

Prvi su joj čestitala djeca. Poslali su joj i poklone poštom, koji su, kako kaže, 'baš ono što joj treba'.

- Dobila sam fritezu. Probala sam peći kruh pa se nije ispekao donji dio, moram još isprobavati način na koji funkcionira - otkrila je farmerica.

Kad je riječ o ljubavi, Rasema više ne vjeruje da će joj se pojaviti 'onaj pravi'.

- Od ljubavi nema ništa. Kakva ljubav! Odustala sam ja od toga. Narod se izmijenio, karakter se izmijenio. Prihvatila sam svoju situaciju kakva jest. Bogu se molim jedino za zdravlje, više ništa ne želim. Svi samo gledaju korist - zaključila je.

Foto: RTL

Rasema je publiku osvojila još u 10. sezoni showa 'Ljubav je na selu', kad je bila na imanju farmera Marka Skelina. On ju je tad i odabrao, ali veza nije potrajala. Sve je puklo nakon par mjeseci.

- Nismo više u kontaktu. Makar, kada sam ja u emisiji rekla da nisam više zainteresirana, onda je kao njemu bilo žao, kao da ipak bi nešto… Ali ja nisam htjela. Poslije smo se čuli, pitao me zašto ga ne kontaktiram, a ja sam čula da ima drugu i ne želim ganjati tuđeg muškarca. Onda mi je za rastanak otpjevao tužnu pjesmu i to je bio kraj - otkrila je Rasema.

U 13. sezoni preuzela je stvar u svoje ruke i sudjelovala kao farmerica. Tad joj se svidio Zvonko, ali ni ta priča nije imala sretan kraj.

- Evo me u Lapcu kod svoje kuće. Pukao je grom među nam jer ja ne mogu ostaviti sve ovo i biti kod njega. Mjesec dana ovdje kosim, krečim, njemu to ne paše, volio bi da sam tamo i čuvam kuću njemu, a ne mogu na obje strane raditi. Ovdje se izmorim, dođem tamo, čeka me i tamo i vrta i velika kuća - ispričala je ranije za RTL.hr.

Foto: RTL

Naknadno je upoznala muškarca za kojeg je vjerovala da je 'onaj pravi'. Rasema se zbog njega čak preselila. Iz Donjeg Lapca otišla je u Lički Osik, živjeli su zajedno, govorila je da je zaljubljena... A onda su krenuli problemi.

- Njega nikad nema u kući, a očekuje od mene da sam stalno u kući. Jedva da popijem kavu zajedno i onda ode; ne znam ni gdje je ni šta je, nema ga, kad za večeru dođe, pojede, i u krevet se svali, nema razgovora uopće. Kaže ja sam tebe doveo da paziš na kuću. Ne ide to tako. Jesmo se mi zaljubili i voljeli, bio je prema meni fer i dobar i svi su bili prema meni odlični, ali ne ide to ovako i gotovo. Nema vremena za mene, koliko sam suza samo prolila... Dođe u kuću kao da nisi u kući, upali TV ili mobitel - rekla je za RTL prije nekoliko godina i dodala:

- Prvi put sam u životu naišla na čovjeka koji nije škrt, sve bi mi dao, samo ljubav i pažnju ne može dati. Osjećala sam se kao uljez. Gledaš iz kuhinje proz prozor kako trava raste. Kida mi se srce, ali kad dođe granica da ne mogu više, kad mi pukne film, nema više povratka, može mi tu doći plakati i moliti i sve mu džabe. trpim koliko god mogu, ali kad pukne, gotovo.

Foto: RTL