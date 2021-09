Meteorolog Ivan Čačić (69) gotovo četvrt stoljeća je bio prepoznatljivo lice HRT-ove vremenske prognoze. Čačić je dugi niz godina ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda, a s televizije se povukao prije sedam godina.

Mnoge je razveselila vijest o njegovom povratku iz mirovine na male ekrane. Umjesto na HRT-u, Čačić će voditi vremensku prognozu na Novoj TV, gdje je stigao na poziv direktorice Informativnog programa Ksenije Kardum, izvještava Jutarnji list.

- Pred kamerama sam bio do 2014., ali posljednjih godina bilo je to sve rjeđe jer sam imao mnogo zahtjevnih zadataka i kao ravnatelj DHMZ-a i u okviru Svjetske meteorološke organizacije. Pri kraju to stvarno više nije bilo izvedivo pa sam prestao s time jer morate odlučiti koji su vam prioriteti, iako je meni prognoza zašla pod kožu i osjećao sam se dobro. Povratak prognozi vratio me u onu istu 'vibru' koja mi je bila bliska i dio mene - ispričao je Čačić za Jutarnji.

Popularni meteorolog je otkrio da je njegovom povratku prognozi presudila covid situacija.

- Zbog covida, protekla godina dovela je do smanjenja gotovo svih aktivnosti. Još sam službeno savjetnik u Svjetskoj meteorološkoj organizaciji, ali zapravo više nema sastanaka kao prije, konferencije se održavaju na daljinu, što je meni dosta teško pratiti iz Zagreba - otkrio je.