Omiljeni newyorški barmen iz Hrvatske 55 godina za zvijezde radio koktele, vraća se na Krk

Nakon 55 godina radeći kao barmen u poznatom newyorškom restoranu 'Sardi's', Josip Petrsoric (75) poznatiji kao Joe Petrsoric otišao je u mirovinu. Sardi's je inače poznat po tome što na zidovima ima karikature poznatih holivudskih zvijezda. Josip je iz Hrvatske stigao u Ameriku 1968. godine i počeo raditi u restoranu.

Engleski mu tada nije bio dobar, a bio je šanker, ali ubrzo ga je šef prebacio na mjesto barmena.

- Bojao sam se. Rekao sam tad Vincentu Sardiju Jr. koji je bio vlasnik u to vrijeme da ja to ne mogu. Ne znam dovoljno jezik i ne mogu pričati s gostima - rekao je Josip kako je to izgledalo u početku za The New York Times.

Tad je radio po 2000 pića na dan.

- Gin, Martini, Bloody Mary. Kao stroj sam bio - objasnio je.

Kada mu je mlađi kolega objasnio da je nedavno posluživao listu zvijezda koje su stigle na premijeru Wes Andersonovog posljednjeg filma 'Asteroid City', a među njima su, između ostalih, Margot Robbie, Tom Hanks, Bill Muray, Uma Thurman, Scarlett Johansson, Maya Hawke i Adrian Brody, Josip je samo slegnuo ramenima.

- Nisam ja lud za tim zvijezdama. Za mene su oni ljudi, a ne bogovi. Svi smo isti - ispričao je i prisjetio se kako je prije mnogo godina gledao Lucille Ball u restoranu pa ga je njezina priča naučila nešto o slavi.

- Ona je mrzila biti stara. Nije bila uopće sretna. Teško je kada si popularan, slava te udari u glavu, a ni ne okreneš se, eto te, stari si i približava se kraj tvog vremena na ovoj planeti. Svi smo na kraju dana obični - sjetio se Josip.

Dodao je kako je sretan, ali i tužan što odlazi u mirovinu.

- Sretan sam, ali i jako tužan. Toliko ljudi sam tu upoznao, koje vjerojatno nikada više neću vidjeti. Želim se svima zahvaliti jer su mi bili kao prijatelji, kao obitelj. Ovaj posao je bio stvoren za mene. Da se opet rodim, birao bih biti barmen ovdje - poručio je Josip koji se nije požalio ni na zdravlje, bolove u leđima i nogama, a ni na plaću.

Ništa mu nije nedostajalo i imao je divnu karijeru, kako je priznao. Josip je 1945. rođen na otoku Krku. Rastao se, ima dva sina, a sad i troje unučadi. Seli se natrag u Hrvatsku s američkom zaručnicom koja ima 62 godine. U prošloj je godini izgubio dva veoma bliska prijatelja i tome je presudila odluka da svoj dom više ne posjećuje samo za praznike ili ljeto, već da se za stalno vrati u domovinu.