'Ona je bila glazba': Zvijezde odaju počast Arethi Franklin

Legendarna Aretha Franklin preminula je u 77. godini u Detroitu nakon dugogodišnje borbe s opakom bolesti. Od 'kraljice soula' na društvenim mrežama opraštaju se brojni kolege i prijatelji.

- Moje srce, misli i molitve su s Arethom Franklin, najvećom pjevačicom svih vremena te njezinim bližnjima, napisala je američka pjevačica Patti LaBelle (74

Glazbenik John Legend (39) 'pozdravio je Kraljicu'.

Salute to the Queen. The greatest vocalist I've ever known. 🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽 #Aretha — John Legend (@johnlegend) 16. kolovoza 2018.



- Ona je bila glazba. Soul, milost i poštovanje - poručio je glumac John Stamos (54).

Njegov kolega Hugh Jackman (49) prisjetio se trenutka kad je s Arethom zapjevao na dodjeli nagrade Tony, što je za njega bilo 'izvantjelesno iskustvo'.

One of the highlights of my career was singing with #ArethaFranklin at The Tony Awards. It was an out of body experience for me. One of greatest singers of all time. You will be missed by all. https://t.co/L8dIIhyR9Y — Hugh Jackman (@RealHughJackman) 16. kolovoza 2018.

Neutješna je i pop diva Mariah Carey (48).

- Aretha je nadahnula i dotaknula mnoge živote. Njezino nasljeđe i glazba živjet će vječno - poručila je.

Aretha Franklin “The Queen of Soul” has inspired and touched many lives. Her legacy will live on and we will always have the music. Sending my condolences and thoughts to the family.

Rest In Peace. ❤️ #ArethaFranklin pic.twitter.com/Fa1LgKtuHN — Mariah_Carey (@Mariah_Carey25) 16. kolovoza 2018.



- Neka nas njena glazba nastavi inspirirati i neka počiva u moru - napisala je, između ostalog, Oprah Winfrey (64) uz vide Arethinog gostovanja u njenom showu.