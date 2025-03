Ona je nova zvijezda TikToka: Ima više od 6 mil. pratitelja, a njezinu pjesmu sigurno znate

Mlada američka influencerica, pjevačica i plesačica Tate McRae (21) nova je zvijezda u usponu. Na Instagramu ima više od šest milijuna pratitelja, a obožavatelji ju često uspoređuju s Britney Spears.

Tate je rođena u Kanadi, a dio svog života provela je u Omanu u zapadnoj Aziji. Plesom se počela baviti rekreativno sa šest godina, a dvije godine kasnije se već počela natjecati. S 13 godina postala je prva kanadska finalistica trinaeste sezone showa 'So You Think You Can Dance'. Bila je i jedna od plesačica na turneji Justina Biebera 2016. godine.

Foto: Hubert Boesl

U intervjuu za Equinox je otkrila tko joj je uzor.

- Neki od mojih favorita su Dua Lipa, Ariana Grande, Taylor Swift, Jessie Reyez i Kehlani. Oduševljena sam svakom od ovih žena - rekla je Tate.

Što se tiče pjevne karijere, svoju prvu pjesmu 'One Day' napisala je kada je imala samo 14 godina. U glazbeni svijet se 'probila' pjesmom 'You broke me first' koja je na TikToku postala popularna i podijeljena je u više od milijun videa.

Osim Instagrama, ova mlada influencerica na svom YouTube kanalu ima skoro šest milijuna pratitelja, a na TikToku ju prati čak 12 milijuna ljudi.