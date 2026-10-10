Ona je novo lice Nove TV. Hana Cvijanović otkrila: 'Sport me rano osamostalio i disciplinirao'

Sa samo 16 godina Hana Cvijanović (23) sama je krenula iz Zagreba prema Sočiju na klizačke treninge. Putovala je preko Moskve, let su joj otkazali, a kad je napokon oko dva ujutro stigla u hotel, rekli su joj da sobe više nema. Morala se snaći sama, tisuću kilometara od kuće. Sedam godina kasnije više ne putuje zbog vlastitih natjecanja, nego ih prati kao sportska novinarka Nove TV. S 23 godine jedno je od najmlađih lica redakcije Dnevnika, koji 10. listopada slavi 21. rođendan.