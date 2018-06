Oni se vraćaju: Ovo je groblje gdje ne želite biti pokopani...

Trenutačno se nalazimo u eri Stephena Kinga, barem što se tiče snimanja filmova po djelima tog autora. Tako smo prošle godine dobili kvalitetan film 'It', u najavi je nekoliko serija i filmova po njegovim knjigama, a snimanje nove verzije još jednog njegovog filma upravo je otpočelo.

Kažemo 'nove verzije', dok u stvari mislimo na preradu horor klasika 'Groblje kućnih ljubimaca'. Produkcijska kuća Paramount okušat će se u ovom podvigu, a kako bi se osigurali da će sve ići kako i treba, našli su ozbiljne redatelje za projekt.

Foto: Twitter/Screenshot

To su Kevin Kolsch i Dennis Widmyer, redatelji horora 'Starry Eyes', koji su već otpočeli sa snimanjem nove verzije filma. Redatelj Widmyer potvrdio je da sve ide po planu tvitom s prvog dana snimanja.

U novom filmu glavne uloge preuzeli su Amy Seimetz, Jason Clarke i John Lithgow . Još nema vijesti o glumcu koji će odglumiti mladog Gabea koji se vrati iz mrtvih, niti o bitnim sporednim ulogama.

Valja spomenuti kako se na ovom filmu radilo još 2010. godine, kao i 2011. a i 2013. godine. No svi ti pokušaji su se suočili s raznim problemima te su propali. Nedavno se čak i redatelj filma 'Ono' izjasnio o projektu te je izrazio interes za radom na tom filmu, no do njegovog sudjelovanja nije došlo.

Srećom, kakvi god problemi da su postojali s produkcijom ovog Kingovog filma, očigledno je da ih više nema. Redatelji Kevin Kolsch i Dennis Widmyer sad su na čelu projekta, a sudeći prema pričanjima sa seta, film će nam stvarno doći u kina tijekom jeseni naredne godine.

