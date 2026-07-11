'Opaki' reper pustio suzu: Blue Ivy (14) prvi put nastupila s tatom Jay Z-jem na koncertu

Reper Jay-Z otvorio je seriju koncerata povodom 30. godišnjice karijere uz malu pomoć supruge Beyoncé i njihove kćeri Blue Ivy Carter. Na prvom koncertu, održanom u petak, 56-godišnji reper, pravog imena Shawn Carter, izveo je na stadionu Yankee Stadium svoj hit "Can't Knock the Hustle", koji je u originalu snimio s Mary J. Blige. Ovoga puta njezinu je dionicu otpjevala Beyoncé.

- O, ona stvarno zna pjevati - kazao je Jay-Z pri kraju pjesme. No pravi hit večeri bila je Blue Ivy (14) koja mu se pridružila tijekom izvedbe pjesme "Feelin' It". Blue Ivy odsvirala je klavirsku solo dionicu na kraju hita iz 1996. godine, za što ju je publika nagradila glasnim pljeskom, javlja People.

“Make some noise for the LEGENDARY Blue Ivy Carter” 🔥🔥💎



Blue Ivy plays the piano for her dad’s song “Feeling It” & she BODIED! Jay shed a tear at the end 💯 pic.twitter.com/887PqWj1dR — 💎🍾 (@TheRocSupremacy) July 11, 2026

- Zaplješćite legendarnoj Blue Ivy Carter - rekao je ponosni otac, nakon čega su se njih dvoje dugo zagrlili na pozornici. Neki fanovi na društvenim mrežama pišu da je reper čak pustio i suzu. Nastup Blue Ivy uslijedio je nekoliko mjeseci nakon što je Jay-Z u razgovoru za GQ u ožujku otkrio da je njegova kći "nevjerojatna pijanistica".

- Ne dopušta nam da joj angažiramo učitelja jer ne želi da joj glazba postane posao. Ali ima apsolutni sluh. Dovoljno je da jednom čuje neku pjesmu pa kaže: 'Pusti je ponovno', a zatim je sama nauči svirati. To je jednostavno talent. Na tome ne radi – to joj dolazi prirodno. Ono na čemu je radila jest ovo, nastupanje, i jako sam ponosan što se izborila za ono što je doista željela raditi - rekao je tada Jay-Z te kroz smijeh dodao: Mislim da je više nećemo moći maknuti s pozornice.