Obavijesti

Show

Komentari 0
PIJANISTICA

'Opaki' reper pustio suzu: Blue Ivy (14) prvi put nastupila s tatom Jay Z-jem na koncertu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
'Opaki' reper pustio suzu: Blue Ivy (14) prvi put nastupila s tatom Jay Z-jem na koncertu
Foto: Mario Anzuoni
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Reper Jay-Z otvorio je seriju koncerata povodom 30. godišnjice karijere uz malu pomoć supruge Beyoncé i njihove kćeri Blue Ivy Carter za koju kaže kako je nevjerojatna pijanistica. Oca je pratila na pjesmi "Feelin' It"

Admiral

Reper Jay-Z otvorio je seriju koncerata povodom 30. godišnjice karijere uz malu pomoć supruge Beyoncé i njihove kćeri Blue Ivy Carter. Na prvom koncertu, održanom u petak, 56-godišnji reper, pravog imena Shawn Carter, izveo je na stadionu Yankee Stadium svoj hit "Can't Knock the Hustle", koji je u originalu snimio s Mary J. Blige. Ovoga puta njezinu je dionicu otpjevala Beyoncé.

PREKRŠILE PRAVILA Maloljetne kćeri Beyoncé i Nicole Kidman debitirale na Met Gali unatoč strogoj zabrani
Maloljetne kćeri Beyoncé i Nicole Kidman debitirale na Met Gali unatoč strogoj zabrani

- O, ona stvarno zna pjevati - kazao je Jay-Z pri kraju pjesme. No pravi hit večeri bila je Blue Ivy (14) koja mu se pridružila tijekom izvedbe pjesme "Feelin' It". Blue Ivy odsvirala je klavirsku solo dionicu na kraju hita iz 1996. godine, za što ju je publika nagradila glasnim pljeskom, javlja People.

- Zaplješćite legendarnoj Blue Ivy Carter - rekao je ponosni otac, nakon čega su se njih dvoje dugo zagrlili na pozornici. Neki fanovi na društvenim mrežama pišu da je reper čak pustio i suzu. Nastup Blue Ivy uslijedio je nekoliko mjeseci nakon što je Jay-Z u razgovoru za GQ u ožujku otkrio da je njegova kći "nevjerojatna pijanistica".

KAO KRALJICA! Stigla s kćeri (14): Beyonce se nakon 10 godina vratila na Met Galu i blistala u prozirnoj haljini
Stigla s kćeri (14): Beyonce se nakon 10 godina vratila na Met Galu i blistala u prozirnoj haljini

- Ne dopušta nam da joj angažiramo učitelja jer ne želi da joj glazba postane posao. Ali ima apsolutni sluh. Dovoljno je da jednom čuje neku pjesmu pa kaže: 'Pusti je ponovno', a zatim je sama nauči svirati. To je jednostavno talent. Na tome ne radi – to joj dolazi prirodno. Ono na čemu je radila jest ovo, nastupanje, i jako sam ponosan što se izborila za ono što je doista željela raditi - rekao je tada Jay-Z te kroz smijeh dodao: Mislim da je više nećemo moći maknuti s pozornice.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
150 FOTKI ULTRE Party ludilo. Goli partijaneri zabavljali se cijelu noć. Pogledajte scene
MEGAGALERIJA

150 FOTKI ULTRE Party ludilo. Goli partijaneri zabavljali se cijelu noć. Pogledajte scene

SPLIT U petak je počelo 12. izdanje najvećeg europskog festivala elektroničke glazbe. Splitom su zavladali partijaneri koje su rasplesali jedni od najvećih svjetskih DJ imena. Evo kako je to izgledalo prve noći
FOTO Što vozi najseksi ZET-ovka kad ne vozi tramvaj?
KAD SIĐE S TRAČNICA...

FOTO Što vozi najseksi ZET-ovka kad ne vozi tramvaj?

Prije tri godine cijeli je Zagreb pričao o njoj. Jedan TikTok bio je dovoljan da Iva Ćavarović, nekad Pandžić, postane najpoznatija i najzgodnija vozačica tramvaja u Hrvatskoj. Popularnost je otišla toliko daleko da su neki putnici namjerno čekali baš njezin tramvaj, samo kako bi ih Iva malo provozala kroz grad
FOTO Ultra je krenula žestoko! Neki stigli u krznu na 26°C, a drugi bez hlačica i gaćica...
LUDI OUTFITI

FOTO Ultra je krenula žestoko! Neki stigli u krznu na 26°C, a drugi bez hlačica i gaćica...

Prva večer Ultre tek je krenula, a Park mladeži već je 'eksplodirao' od modnih kombinacija koje čekaju cijelu godinu da ugledaju svjetlo dana. Napuhani jednorog, krznene navlake za noge usred srpnja, zastave iz svih krajeva svijeta, šljokice od glave do pete, leopard uzorak koji je prekrivao tek ono najnužnije... Jedni su došli plesati do jutra, drugi pokazati outfit koji su planirali mjesecima, a treći spojiti oboje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026