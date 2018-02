Opasni glazbenici: Ubijali i jeli ljude te fanove častili izmetom

PHIL SPECTOR

Poljubila je pištolj, komentirao je glazbeni producent Phil Spector (78) nakon što je 2003. ubio američku glumicu Lanu Clarkson. Prošao je dva suđenja za njezino ubojstvo, a 2009. je konačno osuđen na 19 godina zatvora. Spector je upoznao Clarkson dok je radila u Kući bluesa u Los Angelesu, lancu hala i restorana gdje su se održavali koncerti. Otišli su skupa producentovom limuzinom u njegovu vilu, a samo sat vremena kasnije, 3. veljače 2003. Spectorov vozač je čuo pucanj.

Foto: YouTube screenshot

- Mislim da sam je upravo upucao - rekao je producent u prvim trenucima nakon ubojstva, a kasnije je promijenio izjavu i tvrdio da se Clarkson sama slučajno ubila. Policija je glumičino mrtvo tijelo pronašla na stolcu i imala je rupu od pucnja na ustima te su joj zubi bili posvuda razneseni po tepihu. Hitnu pomoć je pozvao Spectorov vozač Adriano de Souza koji je ispričao da je vidio svog šefa kako izlazi iz kuće sa pištoljem u rukama. Producent će za 10 godina dobiti priliku za uvjetni otpust iz zatvora.

Foto: Imdb Spector ima bogatu povijest sa 'slučajnim povlačenjem' pištolja pa ga je tako prije Clarkson uperio u četiri žene. Pri svakom incidentu je bio zainteresiran za vezu s pripadnicom nježnijeg spola, a razbjesnilo ga je što su ga odbile. Smatrao je kako je korištenje pištolja dobar način da ih spriječi da odu od njega.

- Umjesto da te gledam kako pucaš, radije idemo raditi nešto zanimljivije - rekao je pokojni pjevač i tekstopisac Leonard Cohen Spectoru nakon što mu je prislonio pištolj na vrat, a drugu ruku mu stavio na rame. Producent mu je pritom rekao da ga voli dok mu je Cohen smireno odgovorio kako se nada kako je to istina. Godinu dana kasnije, 1977. je iz njihove suradnje proizašao album 'Death of a Ladies' Man'. Cohen je kasnije rekao kako je sve to sa Spectorom bila katastrofa. Navodno je uperio pištolj i u članove benda Ramones dok su radili s njime na albumu 'End of The Century', a među ljudima, koji su se susreli s producentovim pištoljem, su bili pokojni glazbenik John Lennon, pjevačica benda The Blondie Debby Harry i njegova supruga Ronnie Bennett (74), nekadašnja pjevačica grupe Ronettes.

Foto: Wikipedia Spector je maltretirao je suprugu, a kupio joj je i zlatni lijes koji je bio prekriven staklom te joj je stalno prijetio kako će ju strpati unutra ako ga ikada prevari. Vezao ju je, zatvarao u ormar i dao je izraditi lutku nalik njemu koju je ona morala voziti sa sobom u automobilu kako bi 'potencijalni ljubavnici' mislili kako je on na suvozačkom mjestu. Oko njihove kuće su posvuda bili zaštitari s vatrenim oružjem, a Ronnie je konačno uspjela pobjeći nakon četiri godine braka, 1972. nakon što je razbila staklo na jednoj strani kuće i bosa nekako izašla s imanja.

Foto: YouTube screenshot - Znala sam ako ne napustim uskoro taj zatvor, da ću umrijeti tamo - istaknula je Bennett koja je sa Spectorom dobila sinove Dontea (48) te blizance Garyja i Louisa (51) koji su također proživljavali strahote u producentovoj vili iz koje nisu smjeli van. O producentu je kanal HBO snimio film 2013.



GG ALLIN

Pokojni panker Kevin Michael Allin, kojemu je pravo ime bilo Isus Krist, je bio iznimno poremećen. Prošao je kroz desetke bendova, a njegovi nastupi na pozornici su se sastojali od skidanja, tučnjave s publikom, objavljanja velike i male nužde i jedenja izmeta. Jednom je tijekom koncerta gurnuo bananu u anus.

Foto: YouTube screenshot - Rock 'n' roll je postao presiguran i ja ću ga vratiti njegovim buntovničkim korijenima - tvrdio je glazbenik koji je poznat po imenu GG Allin. Prije koncerata je obavezno uzimao laksative kako bi njegov izmet zahvatio što više pulike, a obožavao se i rezati. Zagovarao je u javnosti silovanje i zlostavljanje, pa čak i pedofiliju te to nazivao opravdanim socijalnim darvinizmom u kojemu jači opstaju.

Policija ga je 1989. uhitila zbog silovanja i mučenja djevojke, što ga je odvelo u zatvor na samo 15 mjeseci. Ipak, u jednom trenutku je čak normalno živio i bio je u braku sa Sandrom Farrow koju je upoznao u srednjoj školi. Razveli su se 1986., a osamdesetih je sa tinejdžericom Tracy Deneault dobio kćer Nico (32). U trenutku smrti je imao djevojku Liz Mankowski koju je upoznao kada je imala 17 godina.

Foto: YouTube screenshot Merle Allin tvrdio je kako njegovog brata GG-a nije uzbuđivao 'običan seks'. Tražio je od žena da mu napune čašu svojim urinom te ga je pio i masturbirao. 'Tradicionalni seks' mu je, kako kaže, bio dosadan. Veliko iznenađenje je bilo što je 1993. u 36. godini života glazbenik umro od predoziranja heroinom budući da je uvijek najavljivao kako će se ubiti tijekom nastupa na pozornici.

CHARLES MANSON

Charlesa Mansona, koji je prošle godine preminuo u 83. godini života, cijeli svijet je zapamtio kao vođu 'obitelji', jednog od najluđih kultova svih vremena, ali i kao krivca za stravično ubojstvo trudne glumice Sharon Tate. Manson je osuđen na smrt 1971. sa četiri svoja sljedbenika zbog ubojstva sedam osoba, među kojima je bila i Tate, koja je tada bila supruga redatelja Romana Polanskog (85) u osmom mjesecu trudnoće. Njihove su kazne kasnije preinačene u doživotnu robiju nakon što je Kalifornija ukinula smrtnu kaznu.

Foto: Wallpaper

Manson je jedno vrijeme pokušavao uspjeti u glazbenom biznisu, družeći se s Beach Boysima. Neki kažu da je njegov napad na holivudsku elitu dijelom bio motiviran razočaranjem i osvetom glazbenoj industriji koja mu nije htjela otvoriti vrata. Mansona su inspirirale pjesme i bendovi, posebno 'Helter Skelter' od Beatlesa, a i sam je pisao pjesme koje su uglazbljenje i postale hitovi. Među bendovima koji izvode Mansonove pjesme su 'Guns'n'Roses', 'Beach Boysi' čije je članove Manson površno i poznavao, te Marilyn Manson koji je svoje umjetničko ime napravio tako što je spojio imena Marilyn Monroe i Charlesa Mansona.

Foto: HANDOUT Priliku za glazbenu karijeru Manson je doživio tek kada postao ozloglašen kao najgori kriminalac zalaska 'ere djece cvijeća' – prvi album 'Lie: The Love and Terror Cult' za Awareness Records objavljuje tijekom suđenja, 1970. , a nakon toga izlazi mu još nekoliko zatvorskih albuma, uključujući i 'One Mind'.

SPADE COOLEY

Pokojni američki glazbenik i glumac Donnell Clyde 'Spade' Cooley u medijima se predstavljao kao divan čovjek i publika ga je obožavala, no u privatnom životu je bio čista suprotnost. 'Kralj zapadnog swinga', kako mu je bio nadimak, snimio je 38 vesterna i vodio televizijski show, a karijera mu je završila 1961. kada je ubio svoju suprugu Ellu Mae Cooley i kolegicu iz benda jer je tražila razvod.

Foto: YouTube screenshot Ella se zaljubila u pjevača i glumca Royja Rogersa, a Cooley bio ljut i nije joj htio dopustiti da bude sa drugim muškarcem. Glazbenik je suprugu nokautirao i skakao po njoj sve dok je nije ubio batinama dok je sve to promatrala njegova tada 14-godišnja kćer Melody. Kako bi provjerio je li zaista mrtva, prislonio je zapaljenu cigaretu na njezinu kožu. Kasnije je tvrdio da je umrla prilikom pada pod tušem.

Foto: YouTube screenshot

Sud ga je osudio na smrt u plinskoj komori, no kazna je kasnije promijenjena na doživotni zatvor. Osam godina kasnije, nakon što je održao koncert u organizaciji zatvorskog osoblja, umro je od srčanog udara u backstageu.

BERTRAND CANTAT

Glazbenik i bivši frontmen rock benda Noir Desir Bertrand Cantat (53) dobio je titulu jednog od najvećih francuskih rock zvijezda svih vremena. No svoju blistavu karijeru, ali i život je uništio 2003. ubojstvom. Cantat je svoju suprugu Krisztinu Rady (50) varao s glumicom Marie Trintignant.

Foto: YouTube screenshot Glazbenik je s ljubavnicom bio u Litvi gdje su se u hotelskoj sobi posvađali oko sms poruke koju je Trintignat primila od bivšeg dečka. Cantatov brat je nazvao hitnu pomoć pronašavši pretučenu glumicu na krevetu te je ubrzo završila u bolnici gdje je pala u duboku komu i nakon nekoliko dana preminula.

Na suđenju je otkriveno da ju je Bertrand udario 19 puta u glavu, izazvavši teško oštećenje njezina mozga. Glazbenik je dobio samo osam godina zatvora, a izišao već nakon četiri u listopadu 2007.. Majka pokojne glumice je pokrenula kampanju skupa s feminističkim udrugama u kojoj je tražila od francuskog predsjednika Nicolasa Sarkozyja da Cantata vrati iza rešetaka, no nije bilo nikakvog uspjeha.

Foto: YouTube screenshot Glazbenikov izlazak iz zatvora je uzrokovao još jednu tragediju, samoubojstvo njegove bivše supruge Rady. Malo prije smrti, ona se žalila kako je u Cantat psihički zlostavlja i baca na nju stvari, a u trenutku njezinog samoubojstva bio je u kući. Mrtvu Rady su pronašla djeca, sin Milo (20) i kćer Alice (15) koje je dobila s Bertrandom. Policija je odlučila da neće pokrenuti suđenje protiv glazbenika, iako je sumnjala da je glazbenik upleten u smrt bivše supruge.

LEAD BELLY

Glazbenik Huddie William Ledbetter, poznatiji kao Lead Belly i kralj folk-bluesa tridesetih godina 20. stoljeća, imao je problema sa zakonom još od mladih dana. Kada je bio tinejdžer završio je iza rešetaka zbog napada na prostitutku, a onda je 1915. godine osuđen zbog posjedovanja pištolja zbog čega je završio u zatvoru.

Foto: YouTube screenshot Uzeo je lažno ime i našao posao, no sloboda nije trajala dugo jer je 1918. godine uspio svog rođaka tijekom svađe oko djevojke. Lead Belly je izašao na slobodu 1925. zbog dobrog vladanja, no već 1930. vraća se natrag zbog pokušaja ubojstva. Iza rešetaka se sukobio s jednim zatvorenikom kojeg je umalo ubio. Nakon ponovnog izlaska na slobodu pokušava izbjegavati probleme i posvetiti se glazbenoj karijeri pri čemu izdaje album za djecu.

Foto: YouTube screenshot

JIM GORDON

Glazbenik i tekstopisac Jim Gordon (72) s gitaristom Ericom Claptonom (72) činio je Delaney & Bonnie, supotpisujući i njegov evergreen 'Layla'. Ušao je u povijest i kao autor čuvenog ritma 'Apache', kasnije sempliranog i korištenog za stvaranje hip hopa i drum'n'bassa.

Foto: YouTube screenshot No tijekom svoje glazbene slave cijelo vrijeme, Gordon se borio sa shizofrenijom koju mu liječnici sedamdesetih nisu dijagnosticirali iako je tvrdio da čuje glasove u glavi, a najviše onaj svoje majke. Doktori su tvrdili da mora prestati piti, ali to nije pomoglo. Gordon je početkom 1970-ih bio na turneji s glazbenikom Joeom Cockerom te je tijekom boravka u hotelu pretukao i teško ozlijedio svoju tadašnju djevojku, pjevačicu Ritu Coolidge (72).

Foto: YouTube screenshot

U ljeto 1983. napao je svoju majku Osu Marie Gordon čekićem, a dokrajčio ju je mesarskim nožem. Poslije je ispričao kako je ona bila Sotona i da su mu glasovi rekli da ju ubije. Liječnici su mu naknadno dijagnosticirali shizofreniju, no osudili su ga na 16 godina do doživotne zatvorske kazne. Kasnije su ga prebacili u medicinsku ustanovu u Kaliforniji gdje je i danas.

BIG LURCH

Anton Singleton (41), čije je umjetničko ime Big Lurch, nizao je glazbene uspjehe na hip hop sceni i surađivao sa reperima Too Short, Mystikal i E-40. No 2002. je doživio prometnu nesreću i ozlijedio vrat te se navukao na lijek PCP koji mu je olakšavao bol, ali i uzrokovao halucinacije.

Foto: YouTube screenshot

Big Lurch je 2002. upao u stan u svoje 26-godišnje cimerice Tynishe Ysais, ubio je i pojeo dio njezinog lica i pluća. Tynishu je pronašao njezin prijatelj, a njezina prsa su bila rastrgana i širom otvorena te je pronađen nož u njoj. Po cijelom licu je imala tragove zubi, ali i pluućima. Repera je policija pronašla golog nasred ulice, prekrivenog krvlju.